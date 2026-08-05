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Ποια μέτρα ζητά η αγορά εν όψει ΔΕΘ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΘ

Ποια μέτρα ζητά η αγορά εν όψει ΔΕΘ

Επιμελητήρια και παραγωγικοί φορείς ζητούν φορολογικές ανάσες, επενδυτικά κίνητρα και μεγαλύτερη ευελιξία στις φορολογικές ζημιές

Ποια μέτρα ζητά η αγορά εν όψει ΔΕΘ
Κωστής Πλάντζος
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Η φετινή διαβούλευση για τη ΔΕΘ έχει ξεκινήσει και ήδη δίνει το στίγμα της. Η αγορά δεν ζητά γενικές διαβεβαιώσεις, αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις με άμεσο αποτύπωμα σε ρευστότητα, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα.

Επιμελητήρια, βιομηχανικοί φορείς και επαγγελματικές οργανώσεις της Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕ, ΕΒΕΘ, Επιμελητήρια της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας και άλλοι φορείς) έβαλαν στο τραπέζι ένα κοινό πακέτο αιτημάτων, στις συναντήσεις που είχαν με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για φορολογικά θέματα, Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Το κοινό νήμα των αιτημάτων αφορά κυρίως τη φορολογία των επιχειρήσεων, τις αποσβέσεις, τον ΕΝΦΙΑ και τα κίνητρα εξωστρέφειας.

Μεταξύ άλλων, οι φορείς:

· ζητούν η δυνατότητα μεταφοράς των φορολογικών ζημιών να επεκταθεί πέραν της τρέχουσας πενταετίας, ώστε οι επιχειρήσεις που διέρχονται δύσκολες περιόδους να μπορούν να αξιοποιήσουν τις ζημιές σε μεγαλύτερο ορίζοντα και να μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση των επόμενων κερδοφόρων χρήσεων.

· εισηγούνται τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, ένα μέτρο που θα έχει άμεση επίδραση στη ρευστότητα, ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ταμειακής ροής.

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Κωστής Πλάντζος
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