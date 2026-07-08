Τράβις Κέλσι: Το σχόλιό του για τον αρραβώνα του με την Τέιλορ Σουίφτ λίγες ημέρες μετά τον γάμο τους
Τράβις Κέλσι: Το σχόλιό του για τον αρραβώνα του με την Τέιλορ Σουίφτ λίγες ημέρες μετά τον γάμο τους
Ο παίκτης του NFL θυμήθηκε τη στιγμή που αποφάσισε να κάνει την πρόταση στη σύζυγό του, στην πρώτη εμφάνισή του στο podcast του μετά τον γάμο τους
Λίγες ημέρες μετά τον γάμο του με την Τέιλορ Σουίφτ, ο Τράβις Κέλσι αναφέρθηκε στον αρραβώνα τους, αποκαλύπτοντας πότε σκέφτηκε πολύ έντονα να της ζητήσει να τον παντρευτεί.
Στην πρώτη του εμφάνιση στο podcast «New Heights» μετά τον γάμο τους, ο παίκτης του NFL θυμήθηκε μία ξεχωριστή ημέρα που έζησε πέρυσι το καλοκαίρι. Ο ίδιος και ο αδερφός του, Τζέισον Κέλσι δημοσίευσαν την Τετάρτη 8 Ιουλίου το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν του podcast, με καλεσμένο τον Τομ Μπρέιντι. Αν και δεν έγινε καμία αναφορά στον γάμο του ζευγαριού, ο Κέλσι θυμήθηκε τη στιγμή που σχεδίαζε να κάνει πρόταση γάμου στην τραγουδίστρια.
Αναφερόμενος στο πρώτο επεισόδιο της σεζόν, στο οποίο είχε συμμετάσχει και η Τέιλορ Σουίφτ, είπε: «Το να ξεκινήσουμε τη σεζόν με την Τέιλορ ήταν πραγματικά επικό. Καθ' όλη τη διάρκεια εκείνης της ηχογράφησης σκεφτόμουν ότι μόλις τελειώσουμε, θα ζητήσω από αυτή τη γυναίκα να με παντρευτεί». Στη συνέχεια χαρακτήρισε το συγκεκριμένο επεισόδιο ως «ένα από αυτά που θα θυμάμαι για πάντα».
Με τη δήλωσή του επιβεβαίωσε και μια θεωρία που κυκλοφορούσε εδώ και καιρό μεταξύ των θαυμαστών της τραγουδίστριας, σύμφωνα με την οποία η πρόταση γάμου έγινε αμέσως μετά την ηχογράφηση του podcast.
Ο Τράβις Κέλσι και η Τέιλορ Σουίφτ παντρεύτηκαν την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε μια ιδιωτική τελετή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, παρουσία περίπου 1.000 καλεσμένων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι όρκοι τους διήρκεσαν περίπου 20 λεπτά για τον καθένα, ενώ στη δεξίωση τραγούδησαν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και η Στίβι Νικς.
Η εκπρόσωπος της Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαίωσε ότι τόσο η νύφη όσο και ο γαμπρός φόρεσαν δημιουργίες Christian Dior Haute Couture, σχεδιασμένες από τον Τζόναθαν Άντερσον.
Η Σουίφτ και ο διάσημος αθλητής ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στις 26 Αυγούστου, με μια κοινή ανάρτηση στο Instagram. Στη λεζάντα της δημοσίευσης, αναγραφόταν: «Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στην πρώτη του εμφάνιση στο podcast «New Heights» μετά τον γάμο τους, ο παίκτης του NFL θυμήθηκε μία ξεχωριστή ημέρα που έζησε πέρυσι το καλοκαίρι. Ο ίδιος και ο αδερφός του, Τζέισον Κέλσι δημοσίευσαν την Τετάρτη 8 Ιουλίου το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν του podcast, με καλεσμένο τον Τομ Μπρέιντι. Αν και δεν έγινε καμία αναφορά στον γάμο του ζευγαριού, ο Κέλσι θυμήθηκε τη στιγμή που σχεδίαζε να κάνει πρόταση γάμου στην τραγουδίστρια.
Αναφερόμενος στο πρώτο επεισόδιο της σεζόν, στο οποίο είχε συμμετάσχει και η Τέιλορ Σουίφτ, είπε: «Το να ξεκινήσουμε τη σεζόν με την Τέιλορ ήταν πραγματικά επικό. Καθ' όλη τη διάρκεια εκείνης της ηχογράφησης σκεφτόμουν ότι μόλις τελειώσουμε, θα ζητήσω από αυτή τη γυναίκα να με παντρευτεί». Στη συνέχεια χαρακτήρισε το συγκεκριμένο επεισόδιο ως «ένα από αυτά που θα θυμάμαι για πάντα».
Travis Kelce Reflects on Taylor Swift Proposal in First ‘New Heights’ Appearance Since Starry N.Y.C. Wedding https://t.co/vdFDQeP85j— People (@people) July 8, 2026
Ο Τράβις Κέλσι και η Τέιλορ Σουίφτ παντρεύτηκαν την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε μια ιδιωτική τελετή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, παρουσία περίπου 1.000 καλεσμένων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι όρκοι τους διήρκεσαν περίπου 20 λεπτά για τον καθένα, ενώ στη δεξίωση τραγούδησαν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και η Στίβι Νικς.
Η εκπρόσωπος της Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαίωσε ότι τόσο η νύφη όσο και ο γαμπρός φόρεσαν δημιουργίες Christian Dior Haute Couture, σχεδιασμένες από τον Τζόναθαν Άντερσον.
Η Σουίφτ και ο διάσημος αθλητής ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στις 26 Αυγούστου, με μια κοινή ανάρτηση στο Instagram. Στη λεζάντα της δημοσίευσης, αναγραφόταν: «Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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