Τράβις Κέλσι: Το σχόλιό του για τον αρραβώνα του με την Τέιλορ Σουίφτ λίγες ημέρες μετά τον γάμο τους

Ο παίκτης του NFL θυμήθηκε τη στιγμή που αποφάσισε να κάνει την πρόταση στη σύζυγό του, στην πρώτη εμφάνισή του στο podcast του μετά τον γάμο τους