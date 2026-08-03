«Χρειαζόμαστε νέες ιδέες»: Το email που έστειλε Αμερικανός στρατηγός πριν ο Τραμπ ακυρώσει τις επιθέσεις στο Ιράν
«Χρειαζόμαστε νέες ιδέες»: Το email που έστειλε Αμερικανός στρατηγός πριν ο Τραμπ ακυρώσει τις επιθέσεις στο Ιράν
Νέες επιλογές που θα υποχρεώσουν το Ιράν να υποχωρήσει, αναζητά ο στρατός των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή - Ο Τραμπ εξετάζει επιλογές που έχουν ρίσκα, με απώτερο στόχο την τελική συμφωνία με την Τεχεράνη - Ανησυχία για τα αποθέματα πυρομαχικών
Ένα μήνυμα που έστειλε μέσω email ανώτερος αξιωματικός της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης που «τρέχει» τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ίσως επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει τα ξημερώματα της Κυριακής τον νέο κύκλο πληγμάτων, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες εκτεταμένες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.
«Χρειαζόμαστε ιδέες» έγραφε ο αξιωματικός του τμήματος πληροφοριών της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) σε μήνυμα που εστάλη την Τετάρτη σε ευρύ κύκλο στρατιωτικών αναλυτών, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο του email και την οποία επικαλείται το CNN. «Αναζητούμε νέους, δημιουργικούς και μη συμβατικούς τρόπους για να ασκήσουμε πίεση και να τιμωρήσουμε το Ιράν», πρόσθεσε, ενώ και δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε επίσης την αποστολή του συγκεκριμένου μηνύματος.
Το ασυνήθιστο αυτό αίτημα, που θύμιζε διαδικασία συλλογής ιδεών από μεγάλο αριθμό ανθρώπων και, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, σπάνια γίνεται μέσω email, αποτελεί ένδειξη των περιορισμένων - και ενδεχομένως πολιτικά ή στρατιωτικά δυσάρεστων - επιλογών που έχει στη διάθεσή του ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να εξαναγκάσει το Ιράν σε συμφωνία με τους δικούς του όρους. Αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις, ο αξιωματικός της CENTCOM ξεκίνησε μια άτυπη διαδικασία ανταλλαγής ιδεών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ελπίζοντας ότι κάποιος θα πρότεινε μια καλύτερη στρατηγική. Η δεύτερη πηγή ανέφερε ότι η CENTCOM εξετάζει πλέον κάθε πιθανό σενάριο, αναγνωρίζοντας πως απαιτείται επανεκτίμηση της συνολικής στρατηγικής.
«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει μακρά παράδοση στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πλοίαρχος Τίμοθι Χόκινς, εκπρόσωπος της CENTCOM. «Ο ναύαρχος Κούπερ, ειδικότερα, απευθύνεται στα μέλη της ομάδας μας ανεξαρτήτως βαθμού, με στόχο την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας».
Το συγκεκριμένο email προηγήθηκε της απειλής του Τραμπ να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν, απειλή που τελικά αποσύρθηκε μέσα στο σαββατοκύριακο, αφού περιφερειακοί ηγέτες - κυρίως ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας - επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον προέτρεψαν να αποκλιμακώσει την ένταση.
Εδώ και εβδομάδες οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές με στόχο να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και να αναγκάσουν την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι επίκειται συμφωνία.
Ωστόσο, ακόμη και με τα ισχυρότερα συμβατικά όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι μονάχα οι πύραυλοι και οι βόμβες δύσκολα θα επιτύχουν τον στόχο τους, καθώς οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε πολύ μεγάλο βάθος κάτω από τη γη. Για την ολοκληρωτική καταστροφή τους πιθανότατα θα απαιτούνταν ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων - ένα εξαιρετικά υψηλό ρίσκο που ο Τραμπ δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει, ιδιαίτερα καθώς υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια της κυβέρνησής του όσον αφορά τις απώλειες του αμερικανικού στρατού. Μέχρι στιγμής, 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους στις συγκρούσεις.
Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση δύσκολα θα έλυνε το βασικό ζήτημα που πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης: τις διεκδικήσεις του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.
«Στο τέλος της ημέρας, ο πρόεδρος θα θελήσει μια συμφωνία, επομένως θα συνεχίσει να αναζητά τρόπους να δείξει πυγμή και ταυτόχρονα να απεμπλακεί από αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε στο CNN μία από τις πηγές που συμμετέχουν στις πρόσφατες συζητήσεις για τον στρατιωτικό σχεδιασμό. «Ορισμένες φορές χρειάζονται δημιουργικά μυαλά — ειδικά όταν εξαντλούνται οι συμβατικές επιλογές».
Τόσο η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) όσο και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας (DIA) έχουν καταλήξει πρόσφατα στο συμπέρασμα ότι οι βομβαρδισμοί που πραγματοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες δύσκολα θα μεταβάλουν τη διαπραγματευτική στάση του Ιράν, όπως έχει μεταδώσει το CNN.
Ο ανώτατος στρατιωτικός σύμβουλος του προέδρου, αρχηγός του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, έχει επίσης αναγνωρίσει δημόσια ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί από μόνοι τους είναι απίθανο να επιτύχουν όλους τους στόχους που είχε θέσει ο Τραμπ για τον πόλεμο. «Η αεροπορική ισχύς έχει τα όριά της», δήλωσε ο Κέιν ενώπιον του Κογκρέσου τον περασμένο μήνα.
Οι επιλογές για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης έχουν παρουσιαστεί στον Τραμπ εδώ και μήνες και έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένων συζητήσεων, ενώ πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ήδη μεταφερθεί στην περιοχή εν αναμονή της τελικής απόφασης του προέδρου. Ένα από τα σχέδια που επεξεργάστηκε η CENTCOM προβλέπει σφοδρούς βομβαρδισμούς διάρκειας μίας ή δύο εβδομάδων με στόχο την καταστροφή των ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.
Ο Τραμπ θα μπορούσε να προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση αναπτύσσοντας αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις, απειλή που έχει διατυπώσει επανειλημμένα, αναφερόμενος ακόμη και στο ενδεχόμενο κατάληψης της στρατηγικής σημασίας νήσου Χαργκ ή της απομάκρυνσης του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Μια τέτοια επιλογή, ωστόσο, θα αναιρούσε μία από τις βασικές προεκλογικές του δεσμεύσεις προς τη βάση του κινήματος MAGA: «Δεν θα σας στείλω να πολεμήσετε και να πεθάνετε σε ανόητους ξένους πολέμους που δεν τελειώνουν ποτέ», είχε δηλώσει σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια το 2024.
Εναλλακτικά, θα μπορούσε να αποδεχθεί τη διατήρηση ενός επικίνδυνου αδιεξόδου: διαδοχικούς γύρους επιθέσεων και αντεπιθέσεων με το Ιράν, οι οποίοι ενδέχεται να κοστίσουν περισσότερες αμερικανικές ζωές και να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ σε διαρκή κατάσταση έντασης, θυμίζοντας τους «ατελείωτους πολέμους» που ο ίδιος έχει επανειλημμένα καταγγείλει.
«Νομίζω ότι όλοι θέλουμε απλώς να νικήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Παρασκευή, όταν ρωτήθηκε για το τέλος του πολέμου. «Θα τους χτυπάμε πολύ σκληρά και, κάποια στιγμή, θα πουν: "Δεν αντέχουμε άλλο"».
«Χρειαζόμαστε ιδέες» έγραφε ο αξιωματικός του τμήματος πληροφοριών της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) σε μήνυμα που εστάλη την Τετάρτη σε ευρύ κύκλο στρατιωτικών αναλυτών, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο του email και την οποία επικαλείται το CNN. «Αναζητούμε νέους, δημιουργικούς και μη συμβατικούς τρόπους για να ασκήσουμε πίεση και να τιμωρήσουμε το Ιράν», πρόσθεσε, ενώ και δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε επίσης την αποστολή του συγκεκριμένου μηνύματος.
Το ασυνήθιστο αυτό αίτημα, που θύμιζε διαδικασία συλλογής ιδεών από μεγάλο αριθμό ανθρώπων και, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, σπάνια γίνεται μέσω email, αποτελεί ένδειξη των περιορισμένων - και ενδεχομένως πολιτικά ή στρατιωτικά δυσάρεστων - επιλογών που έχει στη διάθεσή του ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να εξαναγκάσει το Ιράν σε συμφωνία με τους δικούς του όρους. Αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις, ο αξιωματικός της CENTCOM ξεκίνησε μια άτυπη διαδικασία ανταλλαγής ιδεών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ελπίζοντας ότι κάποιος θα πρότεινε μια καλύτερη στρατηγική. Η δεύτερη πηγή ανέφερε ότι η CENTCOM εξετάζει πλέον κάθε πιθανό σενάριο, αναγνωρίζοντας πως απαιτείται επανεκτίμηση της συνολικής στρατηγικής.
«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει μακρά παράδοση στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πλοίαρχος Τίμοθι Χόκινς, εκπρόσωπος της CENTCOM. «Ο ναύαρχος Κούπερ, ειδικότερα, απευθύνεται στα μέλη της ομάδας μας ανεξαρτήτως βαθμού, με στόχο την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας».
Το συγκεκριμένο email προηγήθηκε της απειλής του Τραμπ να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν, απειλή που τελικά αποσύρθηκε μέσα στο σαββατοκύριακο, αφού περιφερειακοί ηγέτες - κυρίως ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας - επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον προέτρεψαν να αποκλιμακώσει την ένταση.
Εδώ και εβδομάδες οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές με στόχο να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και να αναγκάσουν την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι επίκειται συμφωνία.
Οι επιλογές που εξετάζει ο ΤραμπΟ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της στρατιωτικής εκστρατείας, ακόμη και με την επανέναρξη εκτεταμένων επιθέσεων στις εναπομείνασες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τις οποίες είχε υποστηρίξει ότι είχαν «εξαφανιστεί» από τα πλήγματα του περασμένου καλοκαιριού. Δύο πηγές με γνώση του σχεδιασμού αναφέρουν ότι ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται ενεργά για επιθέσεις στο όρος Pickaxe και σε άλλες ιρανικές εγκαταστάσεις όπου εκτιμάται ότι φυλάσσονται πυρηνικά υλικά ή σχετικός εξοπλισμός.
Ωστόσο, ακόμη και με τα ισχυρότερα συμβατικά όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι μονάχα οι πύραυλοι και οι βόμβες δύσκολα θα επιτύχουν τον στόχο τους, καθώς οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε πολύ μεγάλο βάθος κάτω από τη γη. Για την ολοκληρωτική καταστροφή τους πιθανότατα θα απαιτούνταν ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων - ένα εξαιρετικά υψηλό ρίσκο που ο Τραμπ δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει, ιδιαίτερα καθώς υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια της κυβέρνησής του όσον αφορά τις απώλειες του αμερικανικού στρατού. Μέχρι στιγμής, 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους στις συγκρούσεις.
Θέλει «επίδειξη ισχύος» πριν τις διαπραγματεύσειςΣύμφωνα με άλλη πηγή, ο Τραμπ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο πληγμάτων που θα είχαν περισσότερο χαρακτήρα «εντυπωσιακής επίδειξης ισχύος», πλήττοντας τις ίδιες ή παρόμοιες εγκαταστάσεις με εκείνες που είχαν βρεθεί στο στόχαστρο πριν από έναν χρόνο. Στόχος θα ήταν μια συμβολική νίκη που θα του επέτρεπε να αποχωρήσει από τον πόλεμο χωρίς να έχει επιτύχει έναν από τους βασικούς αρχικούς του στόχους: την οριστική εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση δύσκολα θα έλυνε το βασικό ζήτημα που πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης: τις διεκδικήσεις του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.
«Στο τέλος της ημέρας, ο πρόεδρος θα θελήσει μια συμφωνία, επομένως θα συνεχίσει να αναζητά τρόπους να δείξει πυγμή και ταυτόχρονα να απεμπλακεί από αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε στο CNN μία από τις πηγές που συμμετέχουν στις πρόσφατες συζητήσεις για τον στρατιωτικό σχεδιασμό. «Ορισμένες φορές χρειάζονται δημιουργικά μυαλά — ειδικά όταν εξαντλούνται οι συμβατικές επιλογές».
Τόσο η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) όσο και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας (DIA) έχουν καταλήξει πρόσφατα στο συμπέρασμα ότι οι βομβαρδισμοί που πραγματοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες δύσκολα θα μεταβάλουν τη διαπραγματευτική στάση του Ιράν, όπως έχει μεταδώσει το CNN.
Ο ανώτατος στρατιωτικός σύμβουλος του προέδρου, αρχηγός του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, έχει επίσης αναγνωρίσει δημόσια ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί από μόνοι τους είναι απίθανο να επιτύχουν όλους τους στόχους που είχε θέσει ο Τραμπ για τον πόλεμο. «Η αεροπορική ισχύς έχει τα όριά της», δήλωσε ο Κέιν ενώπιον του Κογκρέσου τον περασμένο μήνα.
Οι επιλογές για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης έχουν παρουσιαστεί στον Τραμπ εδώ και μήνες και έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένων συζητήσεων, ενώ πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ήδη μεταφερθεί στην περιοχή εν αναμονή της τελικής απόφασης του προέδρου. Ένα από τα σχέδια που επεξεργάστηκε η CENTCOM προβλέπει σφοδρούς βομβαρδισμούς διάρκειας μίας ή δύο εβδομάδων με στόχο την καταστροφή των ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.
Ανησυχίες για τα αποθέματαΜέχρι στιγμής, πάντως, ο Τραμπ έχει αποφύγει να δώσει το «πράσινο φως», εν μέρει επειδή άκουσε τις ανησυχίες του στρατηγού Κέιν σχετικά με τη μείωση των αποθεμάτων αναχαιτιστικών πυραύλων αεράμυνας. Άλλοι αξιωματούχοι έχουν επίσης προειδοποιήσει για τον κίνδυνο μεγάλου αριθμού θυμάτων μεταξύ των αμάχων, εάν ο πρόεδρος υλοποιήσει τις απειλές του για πλήγματα σε υποδομές, όπως γέφυρες και μονάδες αφαλάτωσης.
Ο Τραμπ θα μπορούσε να προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση αναπτύσσοντας αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις, απειλή που έχει διατυπώσει επανειλημμένα, αναφερόμενος ακόμη και στο ενδεχόμενο κατάληψης της στρατηγικής σημασίας νήσου Χαργκ ή της απομάκρυνσης του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Μια τέτοια επιλογή, ωστόσο, θα αναιρούσε μία από τις βασικές προεκλογικές του δεσμεύσεις προς τη βάση του κινήματος MAGA: «Δεν θα σας στείλω να πολεμήσετε και να πεθάνετε σε ανόητους ξένους πολέμους που δεν τελειώνουν ποτέ», είχε δηλώσει σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια το 2024.
Εναλλακτικά, θα μπορούσε να αποδεχθεί τη διατήρηση ενός επικίνδυνου αδιεξόδου: διαδοχικούς γύρους επιθέσεων και αντεπιθέσεων με το Ιράν, οι οποίοι ενδέχεται να κοστίσουν περισσότερες αμερικανικές ζωές και να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ σε διαρκή κατάσταση έντασης, θυμίζοντας τους «ατελείωτους πολέμους» που ο ίδιος έχει επανειλημμένα καταγγείλει.
«Νομίζω ότι όλοι θέλουμε απλώς να νικήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Παρασκευή, όταν ρωτήθηκε για το τέλος του πολέμου. «Θα τους χτυπάμε πολύ σκληρά και, κάποια στιγμή, θα πουν: "Δεν αντέχουμε άλλο"».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα