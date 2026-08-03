Αγέλη τσακαλιών εντοπίστηκε στην Θέρμη της Θεσσαλονίκης
Αγέλη τσακαλιών εντοπίστηκε στην Θέρμη της Θεσσαλονίκης
Ζητείται αυξημένη προσοχή τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, ιδιαίτερα σε πιο απομονωμένα σημεία και για όσους κυκλοφορούν με κατοικίδια
Αγέλη 7-8 τσακαλιών καταγράφηκε να κινείται στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, το βράδυ του Σαββάτου.
Τα άγρια ζώα εντοπίστηκαν από πλήρωμα εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που περιπολούσε στην περιοχή.
Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία στην ανάρτησή της με τις φωτογραφίες από τα τσακάλια στη Θέρμη, «καλό είναι να υπάρχει αυξημένη προσοχή τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, ιδιαίτερα σε πιο απομονωμένα σημεία και για όσους κυκλοφορούν με κατοικίδια».
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα τσακάλι επιτέθηκε και δάγκωσε στο πρόσωπο ένα κορίτσι 4 ετών σε αυλή ταβέρνας στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης
Τα άγρια ζώα εντοπίστηκαν από πλήρωμα εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που περιπολούσε στην περιοχή.
Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία στην ανάρτησή της με τις φωτογραφίες από τα τσακάλια στη Θέρμη, «καλό είναι να υπάρχει αυξημένη προσοχή τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, ιδιαίτερα σε πιο απομονωμένα σημεία και για όσους κυκλοφορούν με κατοικίδια».
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα τσακάλι επιτέθηκε και δάγκωσε στο πρόσωπο ένα κορίτσι 4 ετών σε αυλή ταβέρνας στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα