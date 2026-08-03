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Αγέλη τσακαλιών εντοπίστηκε στην Θέρμη της Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Τσακάλια Θεσσαλονίκη Θέρμη

Αγέλη τσακαλιών εντοπίστηκε στην Θέρμη της Θεσσαλονίκης

Ζητείται αυξημένη προσοχή τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, ιδιαίτερα σε πιο απομονωμένα σημεία και για όσους κυκλοφορούν με κατοικίδια

Αγέλη τσακαλιών εντοπίστηκε στην Θέρμη της Θεσσαλονίκης
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Αγέλη 7-8 τσακαλιών καταγράφηκε να κινείται στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, το βράδυ του Σαββάτου.

Τα άγρια ζώα εντοπίστηκαν από πλήρωμα εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που περιπολούσε στην περιοχή.

Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία στην ανάρτησή της με τις φωτογραφίες από τα τσακάλια στη Θέρμη, «καλό είναι να υπάρχει αυξημένη προσοχή τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, ιδιαίτερα σε πιο απομονωμένα σημεία και για όσους κυκλοφορούν με κατοικίδια».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα τσακάλι επιτέθηκε και δάγκωσε στο πρόσωπο ένα κορίτσι 4 ετών σε αυλή ταβέρνας στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης

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