Για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ, μιλά η Τεχεράνη

Το Ιράν θέτει ως όρο για την ομαλή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ την παύση επιθέσεων από τις ΗΠΑ - Νέα έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλοιο τα ξημερώματα της Δευτέρας