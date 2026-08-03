Την Τρίτη στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη
Την Τρίτη στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη
Επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης - Στο Α΄ Νεκροταφείο η ταφή του πρώην υπουργού
Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της ΝΔ, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να τελεστεί στις 12 το μεσημέρι με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφωνεί τον επικήδειο.
Μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας, θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας που είχαν περιορίσει σημαντικά την κινητικότητα του. Το πνεύμα του πάντως παρέμενε αδάμαστο, ενώ έχει συμβάλλει καθοριστικά στην καταγραφή της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας μέσα από τα απομνημονεύματα του «Όπως τα έζησα» κατέγραψε μια κρίσιμη περίοδο από το 1961 έως το 1993.
Ο ίδιος αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό πολιτική ως επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ μετά το 2009, παρέμεινε όμως πολιτικά ενεργός και παρενέβαινε σποραδικά στις πολιτικές εξελίξεις.
Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, μοίραζε τον χρόνο του μεταξύ του αγαπημένου του Μυστρά και του σπιτιού του στη Φιλοθέη, όπου βρισκόταν την τελευταία περίοδο λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.
Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να τελεστεί στις 12 το μεσημέρι με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφωνεί τον επικήδειο.
Μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας, θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας που είχαν περιορίσει σημαντικά την κινητικότητα του. Το πνεύμα του πάντως παρέμενε αδάμαστο, ενώ έχει συμβάλλει καθοριστικά στην καταγραφή της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας μέσα από τα απομνημονεύματα του «Όπως τα έζησα» κατέγραψε μια κρίσιμη περίοδο από το 1961 έως το 1993.
Ο ίδιος αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό πολιτική ως επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ μετά το 2009, παρέμεινε όμως πολιτικά ενεργός και παρενέβαινε σποραδικά στις πολιτικές εξελίξεις.
Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, μοίραζε τον χρόνο του μεταξύ του αγαπημένου του Μυστρά και του σπιτιού του στη Φιλοθέη, όπου βρισκόταν την τελευταία περίοδο λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα