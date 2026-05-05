Η Ρίτα Γουίλσον αποκάλυψε το απρόσμενο μυστικό για τον γάμο της με τον Τομ Χανκς που κρατά 38 χρόνια
Η Ρίτα Γουίλσον αποκάλυψε το μυστικό πίσω από τον γάμο της με τον Τομ Χανκς, δηλώνοντας παράλληλα πως ακόμη τον βλέπει όπως, ήταν στα είκοσί τους και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την κοινή τους πορεία.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της κωμικής σειράς του ABC «Bosom Buddies» το 1981. Επανασυνδέθηκαν χρόνια αργότερα και δημοσιοποίησαν τη σχέση τους το 1986, πριν παντρευτούν το 1988.

Η ηθοποιός και παράγωγος ανέφερε στο PEOPLE ότι υπάρχει κάτι απρόσμενο που κρατά ισχυρό τον δεσμό τους: το κοινό μπάνιο. «Εκεί τα λες όλα. Εκεί μιλάς για την ημέρα σου. Γελάς με αυτά που κάνεις. Τα πρωινά σκέφτεσαι: “Τι κάνεις σήμερα; Πού θα είσαι; Τέλεια, σε θέλω εκεί”», εξήγησε.

Η Γουίλσον υπογράμμισε ότι, παρότι ακούγεται αστείο, είναι «πολύ αληθινό». Παράλληλα, επέμεινε ότι είναι σημαντικό το ζευγάρι του Χόλιγουντ να έχει κοινές αξίες. «Πρέπει να μπορείς να επικοινωνείς με τον άλλον τα πράγματα που αλλάζουν στη ζωή σου — αλλά και τα πράγματα που εξακολουθούν να μένουν ίδια, ώστε να δουλεύετε πάντα μαζί για το γενικότερο καλό», πρόσθεσε.

Η 38χρονη κοινή πορεία της με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό παραμένει σταθερή χάρη σε έναν κανόνα που έχουν στη σχέση τους. «Δεν πηγαίνεις ποτέ για ύπνο θυμωμένος. Το άκουσα πολύ, πολύ νωρίς και σκέφτηκα: “Αυτό είναι πραγματικά πολύ καλό”», σημείωσε. Συνεχίζοντας, συμπλήρωσε: «Δεν θέλεις να ξυπνήσεις το πρωί και να έχεις αυτό το αίσθημα που παραμένει. Οπότε, ό,τι κι αν είναι, λύσε το πριν πας για ύπνο».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, δήλωσε πως «Δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν όταν παντρεύτηκες. Αυτό που είσαι σωματικά, αυτό που είσαι συναισθηματικά, πνευματικά, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που είσαι 10 χρόνια αργότερα, 20 χρόνια αργότερα, 30 χρόνια αργότερα».

Αυτό που θέλει η Γουίλσον να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι, για να έχει κανείς έναν υγιή γάμο, χρειάζεται «η ικανότητα να μεγαλώνετε, να αλλάζετε και να εξελίσσεστε μαζί και να στηρίζετε ο ένας τον άλλον» με την πάροδο του χρόνου. «Ακόμη κοιτάζω τον σύζυγό μου και ακόμη τον βλέπω όπως, όταν ήμασταν στα είκοσί μας. Αλλά την ίδια στιγμή, ξέρω ότι δεν είμαστε, και είμαι τόσο ευγνώμων για αυτό το τεράστιο κομμάτι χρόνου που έχουμε περάσει μαζί», κατέληξε η Ρίτα Γουίλσον.

Φωτογραφία: Shutterstock
