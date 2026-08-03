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Εργατικό ατύχημα για 25χρονη στη Θεσσαλία: Το δεξί χέρι της εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα, ακρωτηριάστηκαν δείκτης και αντίχειρας
ΕΛΛΑΔΑ
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Εργατικό ατύχημα για 25χρονη στη Θεσσαλία: Το δεξί χέρι της εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα, ακρωτηριάστηκαν δείκτης και αντίχειρας

Η νεαρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ της Αθήνας προκειμένου να υποβληθεί σε εγχείρηση συγκόλλησης των δύο δαχτύλων

Εργατικό ατύχημα για 25χρονη στη Θεσσαλία: Το δεξί χέρι της εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα, ακρωτηριάστηκαν δείκτης και αντίχειρας
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Εργατικό ατύχημα με θύμα μια 25χρονη η οποία ακρωτηριάστηκε σε δύο δάχτυλα του δεξιού της χεριού σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε χωριό του δήμου Κιλελέρ στη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η νεαρή γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε το πρωί της Κυριακής, ενώ χρησιμοποιούσε μηχάνημα για την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων στην επιχείρηση της οικογένειάς της.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το χέρι της εγκλωβίστηκε στο μηχάνημα, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν ο δείκτης και ο αντίχειρας του δεξιού της χεριού.

Η 25χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ιδιωτικό όχημα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με περιπολικά και δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ να συνδράμουν στη γρήγορη διακομιδή της.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της, όμως, οι γιατροί αποφάσισαν τη διακομιδή της στο ΚΑΤ της Αθήνας, όπου εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό θα επιχειρήσει τη συγκόλληση του δείκτη και του αντίχειρα.
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