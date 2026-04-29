Ρίτα Γουίλσον: Τι ζήτησε από τον Τομ Χανκς μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο του μαστού
Η ηθοποιός, που ήταν 58 ετών όταν διαγνώστηκε με καρκίνο, προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή
Τα δύο αιτήματα προς τον σύζυγό της, Τομ Χανκς όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού αποκάλυψε η Ρίτα Γουίλσον, αναφερόμενη και σε όσα του ζήτησε σε περίπτωση που δεν είχε θετική εξέλιξη η υγεία της.
Μιλώντας σε εκδήλωση με τίτλο «Sound of a Woman: Rita Wilson in Conversation with Demi Moore», που πραγματοποιήθηκε Τρίτη 28 Απριλίου, στη Νέα Υόρκη, η 69χρονη ηθοποιός ανέφερε ότι, μετά τη διάγνωση το 2015, είχε δύο βασικά αιτήματα προς τον σύζυγό της.
Η Γουίλσον, η οποία υποβλήθηκε τότε σε διπλή μαστεκτομή μοιράστηκε τη συζήτηση που είχε με τον σύζυγό της: «Είπα στον Τομ: “Εντάξει, αν συμβεί κάτι και φύγω πρώτη, έχω μόνο δύο αιτήματα. Και το ένα είναι ότι πρέπει να είσαι λυπημένος για πάρα, πάρα πολύ καιρό”» και συνέχισε: «Το δεύτερο ήταν να μου κάνεις ένα πάρτι. Θέλω να είναι μια γιορτή για τη ζωή. Θέλω να αφορά σε ανθρώπους που λένε ιστορίες και να με θυμούνται με αυτόν τον τρόπο. Και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι το θέλουν αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει χώρος για κάτι τέτοιο».
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, αποκάλυψε ότι το τραγούδι της «Throw Me a Party» (2019) γράφτηκε με αφορμή εκείνη την περίοδο. Όπως είπε: «Το τραγούδι προέκυψε από αυτή την ιστορία που έχω πει και στο παρελθόν, αλλά αν δεν την έχετε ακούσει, ήταν όταν παίρνεις τη διάγνωση και λες “δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα συμβεί, αλλά ελπίζω να είμαι ακόμη εδώ, σε μερικά χρόνια”».
Η ηθοποιός ήταν 58 ετών, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και όπως είχε αποκαλύψει τότε, αποφάσισε να προχωρήσει σε διπλή μαστεκτομή μετά από δεύτερη ιατρική γνώμη. Όπως είχε επισημάνει: «Το αναφέρω αυτό για να ενημερώσω και άλλους ότι μια δεύτερη γνώμη είναι κρίσιμη για την υγεία σας. Η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί».
