Βικτόρια Μπέκαμ για τα 30 χρόνια του «Wannabe» των Spice Girls: Άλλαξε για πάντα τις ζωές μας
GALA
Βικτόρια Μπέκαμ Spice Girls Τραγούδι

Βικτόρια Μπέκαμ για τα 30 χρόνια του «Wannabe» των Spice Girls: Άλλαξε για πάντα τις ζωές μας

Θα είμαι πάντα ευγνώμων που υπήρξα μέρος αυτού του ταξιδιού, έγραψε στο Instagram η σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος του συγκροτήματος

Βικτόρια Μπέκαμ για τα 30 χρόνια του «Wannabe» των Spice Girls: Άλλαξε για πάντα τις ζωές μας
Τριάντα χρόνια συμπληρώθηκαν από την κυκλοφορία του τραγουδιού «Wannabe», του πρώτου single των Spice Girls.

Η Βικτόρια Μπέκαμ αναφέρθηκε μέσα από τα social media στο κομμάτι που σημάδεψε την πορεία του συγκροτήματος και, όπως έγραψε, άλλαξε για πάντα τις ζωές τους. Την ίδια στιγμή, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που υπήρξε μέρος αυτής της διαδρομής.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls έγραψε για τα τριάντα χρόνια του διάσημου κομματιού: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το Wannabe! Το πρώτο μας single, που άλλαξε για πάντα τις ζωές μας. Θα είμαι πάντα ευγνώμων που υπήρξα μέρος αυτού του ταξιδιού. Ευχαριστώ πολύ τους θαυμαστές μας για όλη την αγάπη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και τις αδελφές μου από τις Spice Girls, σας αγαπώ όλες πάρα πολύ».

Η ανάρτηση της Βικτόρια Μπέκαμ 


Το τραγούδι Wannabe

Spice Girls - Wannabe

Κλείσιμο
Φωτογραφία: Shutterstock

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου

Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης