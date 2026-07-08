Βικτόρια Μπέκαμ για τα 30 χρόνια του «Wannabe» των Spice Girls: Άλλαξε για πάντα τις ζωές μας
Βικτόρια Μπέκαμ για τα 30 χρόνια του «Wannabe» των Spice Girls: Άλλαξε για πάντα τις ζωές μας
Θα είμαι πάντα ευγνώμων που υπήρξα μέρος αυτού του ταξιδιού, έγραψε στο Instagram η σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος του συγκροτήματος
Τριάντα χρόνια συμπληρώθηκαν από την κυκλοφορία του τραγουδιού «Wannabe», του πρώτου single των Spice Girls.
Η Βικτόρια Μπέκαμ αναφέρθηκε μέσα από τα social media στο κομμάτι που σημάδεψε την πορεία του συγκροτήματος και, όπως έγραψε, άλλαξε για πάντα τις ζωές τους. Την ίδια στιγμή, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που υπήρξε μέρος αυτής της διαδρομής.
Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls έγραψε για τα τριάντα χρόνια του διάσημου κομματιού: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το Wannabe! Το πρώτο μας single, που άλλαξε για πάντα τις ζωές μας. Θα είμαι πάντα ευγνώμων που υπήρξα μέρος αυτού του ταξιδιού. Ευχαριστώ πολύ τους θαυμαστές μας για όλη την αγάπη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και τις αδελφές μου από τις Spice Girls, σας αγαπώ όλες πάρα πολύ».
Η ανάρτηση της Βικτόρια Μπέκαμ
Φωτογραφία: Shutterstock
Η Βικτόρια Μπέκαμ αναφέρθηκε μέσα από τα social media στο κομμάτι που σημάδεψε την πορεία του συγκροτήματος και, όπως έγραψε, άλλαξε για πάντα τις ζωές τους. Την ίδια στιγμή, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που υπήρξε μέρος αυτής της διαδρομής.
Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls έγραψε για τα τριάντα χρόνια του διάσημου κομματιού: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το Wannabe! Το πρώτο μας single, που άλλαξε για πάντα τις ζωές μας. Θα είμαι πάντα ευγνώμων που υπήρξα μέρος αυτού του ταξιδιού. Ευχαριστώ πολύ τους θαυμαστές μας για όλη την αγάπη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και τις αδελφές μου από τις Spice Girls, σας αγαπώ όλες πάρα πολύ».
Η ανάρτηση της Βικτόρια Μπέκαμ
Το τραγούδι Wannabe
Φωτογραφία: Shutterstock
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