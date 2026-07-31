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Συνελήφθη ο άνθρωπος πίσω από τη δολοφονία του δημάρχου που είχε προκαλέσει σοκ στο Μεξικό
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Δολοφονία Δήμαρχος

Συνελήφθη ο άνθρωπος πίσω από τη δολοφονία του δημάρχου που είχε προκαλέσει σοκ στο Μεξικό

Οι αρχές αποδίδουν τη δολοφονία του Κάρλος Μάνσο στο Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο, ενώ έχουν συλληφθεί συνολικά 31 ύποπτοι

Συνελήφθη ο άνθρωπος πίσω από τη δολοφονία του δημάρχου που είχε προκαλέσει σοκ στο Μεξικό
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Οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη τη σύλληψη του φερόμενου εγκεφάλου της δολοφονίας δημάρχου τον Νοέμβριο του 2025, που αποδίδεται στο ισχυρό Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), η οποία είχε προκαλέσει σοκ κι είχε πυροδοτήσει διαδηλώσεις στη χώρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ομάρ Γκαρσία Χάρφους εξήγησε ότι ο Ραμόν Άνχελ «Ν» --δεν δημοσιοποίησε το επώνυμό του-- ήταν επικεφαλής ομάδας εκτελεστών στην υπηρεσία του καρτέλ αυτού και συντόνισε τη δολοφονία του Κάρλος Μάνσο, του δημάρχου της Ουρουαπάν, στην πολιτεία Μιτσοακάν.



«Συνελήφθη έπειτα από μήνες ερευνητικής δουλειάς και συγκέντρωσης πληροφοριών» κατά τη διάρκεια «επιχείρησης» της αστυνομίας και των ειδικών δυνάμεων του στρατού, ανέφερε μέσω X.



Ο Κάρλος Μάνσο δολοφονήθηκε εν μέση οδώ, υπό το φως της ημέρας, μπροστά στην οικογένειά του, κατά τη διάρκεια του εορτασμού της παραδοσιακής Ημέρας των Νεκρών στο Μεξικό.

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Αντισυμβατικός δήμαρχος, που είχε μετατρέψει σε σήμα κατατεθέν του καουμπόικο καπέλο, ο Κάρλος Μάνσο αψηφούσε το οργανωμένο έγκλημα κι απαιτούσε υποστήριξη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στον αγώνα εναντίον των καρτέλ. «Πρέπει να τους λιανίσουμε, δεν πρέπει να νοιαζόμαστε γι’ αυτά τα παράσιτα της κοινωνίας», δήλωνε ο τοπικός αιρετός, τον οποίο κάποιοι αποκαλούσαν τον «Μεξικανό Μπουκέλε», παροτρύνοντας την κεντρική κυβέρνηση να δράσει πιο άτεγκτα.

Πάντα σύμφωνα με τον υπουργό Χάρφους, ο εγκληματικός πυρήνας υπό τον Ραμόν Άνχελ «Ν» είναι «από τους πιο βίαιους» του ΚΝΓΧ κι η δράση του εκτείνεται σε πόλεις της πολιτείας Μιτσοακάν και της γειτονικής Χαλίσκο.

Ο συγκεκριμένος πυρήνας «ενέχεται σε εκβιάσεις, δολοφονίες και διακίνηση ναρκωτικών» κι η δράση του έχει πλήξει «παραγωγούς, επιχειρηματίες και οικογένειες» στην περιοχή, συμπλήρωσε.

Συνολικά, έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα 31 ύποπτοι στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του δολοφονημένου δημάρχου Μάνσο.
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