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Αραγτσί: Η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι «υψίστης σημασίας» για το Ιράν μετά την επίθεση στη Νταμιέτα
ΚΟΣΜΟΣ
Αίγυπτος Ιράν Αμπάς Αραγτσί

Αραγτσί: Η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι «υψίστης σημασίας» για το Ιράν μετά την επίθεση στη Νταμιέτα

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ προειδοποιεί για «ισραηλινά σχέδια» αποσταθεροποίησης, ενώ οι Χούθι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο πλήγμα

Αραγτσί: Η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι «υψίστης σημασίας» για το Ιράν μετά την επίθεση στη Νταμιέτα
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Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι «υψίστης σημασίας» για το Ιράν, στον απόηχο της επίθεσης drone στο λιμάνι της Νταμιέτα που πυροδότησε ανησυχία για περαιτέρω εξάπλωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η Αίγυπτος είναι σημαντική φίλη και εταίρος στην περιοχή. Και η ασφάλειά της είναι υψίστης σημασίας για εμάς», υπογράμμισε ο ΥΠΕΞ του Ιράν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Παράλληλα, τόνισε πως απαιτείται εγρήγορση απέναντι σε «ισραηλινά σχέδια και παραπλανητικές επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην υπονόμευση της περιφερειακής ειρήνης».



Η κυβέρνηση της Αιγύπτου επιβεβαίωσε σήμερα ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη σε δύο δεξαμενόπλοια LNG στο λιμάνι της Νταμιέτα προκλήθηκε από επίθεση drone. Αδιευκρίνιστο παραμένει όμως ποιος εξαπέλυσε την επίθεση. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέφεραν το απόγευμα πως δεν ευθύνονται για το συγκεκριμένο πλήγμα και ότι στοχεύουν αποκλειστικά το σαουδαραβικό καθεστώς.
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