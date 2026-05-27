Βικτόρια Μπέκαμ: Έχω περάσει όλη μου τη ζωή νιώθοντας ότι δεν είμαι αρκετά καλή
GALA
Η σχεδιάστρια μόδας δήλωσε ότι για χρόνια δεν της άρεσε η εικόνα της αλλά πλέον την «αποδέχεται»

Γεωργία Κοτζιά
Όλη της τη ζωή έχει περάσει η Βικτόρια Μπέκαμ νιώθοντας ότι δεν είναι αρκετά καλή, όπως δήλωσε.

Η σχεδιάστρια μόδας προχώρησε σε μια ειλικρινή εξομολόγηση για τις ανασφάλειές της, επισημαίνοντας πως πλέον έχει μάθει να αποδέχεται τον εαυτό της.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Times, ανέφερε ότι παρόλο που ποτέ δεν αισθανόταν αρκετά καλή, με το πέρασμα του χρόνου έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπει τον εαυτό της: «Έχω περάσει όλη μου τη ζωή νιώθοντας ότι δεν είμαι αρκετά καλή», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το θετικό της ηλικίας είναι πως «τη νοιάζει λιγότερο τι σκέφτονται οι άλλοι».



Μιλώντας για τη δεκαετία των 50, η ίδια παραδέχτηκε ότι για μεγάλο μέρος της ζωής της δεν της άρεσε η εικόνα της, ωστόσο πλέον δηλώνει πως την «αποδέχεται». Τόνισε επίσης ότι η ηλικία δεν σημαίνει παραίτηση: «Δεν χρειάζεται να τα παρατάς επειδή είσαι 50. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς, μπορείς ακόμα να δείχνεις ωραία».

Η επιχειρηματίας αποκάλυψε ακόμη ότι σήμερα γυμνάζεται πιο εντατικά απ’ ό,τι στα 20 ή στα 30 της, υπογραμμίζοντας πως η ηλικία δεν την περιορίζει: «Μπορείς να πετύχεις σπουδαία πράγματα όσο μεγαλώνεις».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
