Η Βικτόρια Μπέκαμ εξήγησε ότι αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους γα να την πάρει στα σοβαρά ο κόσμος της μόδας
Η Βικτόρια Μπέκαμ εξήγησε ότι αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους γα να την πάρει στα σοβαρά ο κόσμος της μόδας
Έψαχνα την ταυτότητά μου, εξομολογήθηκε η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας
Τον λόγο που αποφάσισε να αποχωριστεί τα εμφυτεύματα στήθους εξήγησε η Βικτόρια Μπέκαμ, αποκαλύπτοντας ότι ο σχεδιαστής Ρολάν Μουρέ ήταν εκείνος που την παρότρυνε να τα αφαιρέσει.
Πριν ξεκινήσει μια καριέρα ως σχεδιάστρια, η Μπέκαμ παρουσίαζε μια τελείως διαφορετική εικόνα από τη σημερινή. Ως μέλος των Spice Girls έδειχνε την προτίμησή της στο σολάριουμ, τα στενά και σέξι ρούχα, τα extensions στα μαλλιά, ενώ είχε προχωρήσει και σε αυξητική στήθους.
Σε συνέντευξή της στη The Sun, με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Netflix «Victoria Beckham», αναφέρθηκε στις αλλαγές που έκανε στην εμφάνισή της, όταν θέλησε να μπει στον κόσμο της μόδας. «Ναι, ήμουν WAG (Wives And Girlfriends — σύζυγοι και κοπέλες ποδοσφαιριστών ή άλλων διάσημων αθλητών). Και ήμουν περήφανη γι’ αυτό», είπε αρχικά.
«Νομίζω πως πέρασα πολύ καιρό μετά τις Spice Girls αναζητώντας τον σκοπό μου και δεν ήξερα ποιος ήταν, οπότε υποθέτω γι’ αυτό ντυνόμουν έτσι. Υπήρχαν πολλά hair extensions, στενά τοπ και μαύρισμα», αναγνώρισε η σύζυγος του Ντέιβιντ Μπέκαμ. «Δεν θα πω ψέματα, μάλλον ήταν για να τραβήξω την προσοχή, γιατί έψαχνα την ταυτότητά μου», εξομολογήθηκε.
Η Μπέκαμ διευκρίνισε ότι η ιδέα να «θάψει», όπως είπε χαρακτηριστικά, τα εμφυτεύματα προήλθε από τον Ρολάν Μουρέ. «Δεν ξέρω πού πήγαν αυτά τα στήθη, αλλά έφυγαν. Ήταν σίγουρα η συνεργασία με τον Ρολάν που το προκάλεσε. Είναι καταπληκτικός και δεν θα είχα καριέρα αν δεν ήταν εκείνος. Ήρθε από την ανάγκη να με παίρνουν πιο σοβαρά και από το ότι δεν ήξερα ποια ήμουν. Κι έτσι νομίζω πως ήταν ο Ρολάν που με ενθάρρυνε απλώς να είμαι εγώ. να μη νιώθω ότι πρέπει να είμαι εκείνο το άτομο. Να το “χαμηλώσω”».
Από τη στιγμή που ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με τη μόδα, ανακάλυψε πως μπορεί να εκφράζεται μέσα από τις δημιουργίες της. «Και νομίζω ότι το ωραίο ήταν πως, τότε, μπορούσα απλώς να εκφράζομαι μέσα από τις συλλογές μου», κατέληξε.
Πριν ξεκινήσει μια καριέρα ως σχεδιάστρια, η Μπέκαμ παρουσίαζε μια τελείως διαφορετική εικόνα από τη σημερινή. Ως μέλος των Spice Girls έδειχνε την προτίμησή της στο σολάριουμ, τα στενά και σέξι ρούχα, τα extensions στα μαλλιά, ενώ είχε προχωρήσει και σε αυξητική στήθους.
Σε συνέντευξή της στη The Sun, με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Netflix «Victoria Beckham», αναφέρθηκε στις αλλαγές που έκανε στην εμφάνισή της, όταν θέλησε να μπει στον κόσμο της μόδας. «Ναι, ήμουν WAG (Wives And Girlfriends — σύζυγοι και κοπέλες ποδοσφαιριστών ή άλλων διάσημων αθλητών). Και ήμουν περήφανη γι’ αυτό», είπε αρχικά.
«Νομίζω πως πέρασα πολύ καιρό μετά τις Spice Girls αναζητώντας τον σκοπό μου και δεν ήξερα ποιος ήταν, οπότε υποθέτω γι’ αυτό ντυνόμουν έτσι. Υπήρχαν πολλά hair extensions, στενά τοπ και μαύρισμα», αναγνώρισε η σύζυγος του Ντέιβιντ Μπέκαμ. «Δεν θα πω ψέματα, μάλλον ήταν για να τραβήξω την προσοχή, γιατί έψαχνα την ταυτότητά μου», εξομολογήθηκε.
Η Μπέκαμ διευκρίνισε ότι η ιδέα να «θάψει», όπως είπε χαρακτηριστικά, τα εμφυτεύματα προήλθε από τον Ρολάν Μουρέ. «Δεν ξέρω πού πήγαν αυτά τα στήθη, αλλά έφυγαν. Ήταν σίγουρα η συνεργασία με τον Ρολάν που το προκάλεσε. Είναι καταπληκτικός και δεν θα είχα καριέρα αν δεν ήταν εκείνος. Ήρθε από την ανάγκη να με παίρνουν πιο σοβαρά και από το ότι δεν ήξερα ποια ήμουν. Κι έτσι νομίζω πως ήταν ο Ρολάν που με ενθάρρυνε απλώς να είμαι εγώ. να μη νιώθω ότι πρέπει να είμαι εκείνο το άτομο. Να το “χαμηλώσω”».
Από τη στιγμή που ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με τη μόδα, ανακάλυψε πως μπορεί να εκφράζεται μέσα από τις δημιουργίες της. «Και νομίζω ότι το ωραίο ήταν πως, τότε, μπορούσα απλώς να εκφράζομαι μέσα από τις συλλογές μου», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Πρώτα την έκαψε και μετά τη μαχαίρωσε - Τι κρύβεται πίσω από την άγρια επίθεση της 17χρονης θετής κόρης στη Γερμανίδα δήμαρχο
Το «θαυματουργό νερό» του Καματερού: Η απάτη που πότισε την Ελλάδα με ψεύτικη ελπίδα πως θα νικήσει τον καρκίνο
Αναστάτωση στην Basket League: Απόφαση της ΓΓΑ «παγώνει» έξι προπονητές, ανάμεσά τους και τον Εργκίν Αταμάν
Πρώτα την έκαψε και μετά τη μαχαίρωσε - Τι κρύβεται πίσω από την άγρια επίθεση της 17χρονης θετής κόρης στη Γερμανίδα δήμαρχο
Το «θαυματουργό νερό» του Καματερού: Η απάτη που πότισε την Ελλάδα με ψεύτικη ελπίδα πως θα νικήσει τον καρκίνο
Αναστάτωση στην Basket League: Απόφαση της ΓΓΑ «παγώνει» έξι προπονητές, ανάμεσά τους και τον Εργκίν Αταμάν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα