Άρχισαν οι κατεδαφίσεις κτιρίων που κατέρρευσαν από τον φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα

Περισσότεροι από 5.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται έναν μήνα μετά την καταστροφή