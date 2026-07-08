Ο Γουές Άντερσον εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ σε εκδήλωση για την 30η επέτειο της ταινίας του «Bottle Rocket»

Ο σκηνοθέτης παρέμεινε εγκλωβισμένος για περίπου 30 λεπτά μαζί με τον πρωταγωνιστή Λουκ Γουίλσον και τον παραγωγό του έργου Τζέιμς Λ. Μπρουκς - Δείτε βίντεο από τη στιγμή που η Πυροσβεστική κατάφερε να ανοίξει τις πόρτες