Ο Γουές Άντερσον εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ σε εκδήλωση για την 30η επέτειο της ταινίας του «Bottle Rocket»
Ο Γουές Άντερσον εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ σε εκδήλωση για την 30η επέτειο της ταινίας του «Bottle Rocket»
Ο σκηνοθέτης παρέμεινε εγκλωβισμένος για περίπου 30 λεπτά μαζί με τον πρωταγωνιστή Λουκ Γουίλσον και τον παραγωγό του έργου Τζέιμς Λ. Μπρουκς - Δείτε βίντεο από τη στιγμή που η Πυροσβεστική κατάφερε να ανοίξει τις πόρτες
Στον εορτασμό της 30ης επετείου της ταινίας του «Bottle Rocket» συμμετείχε ο Γουές Άντερσον και στη συνέχεια βρέθηκε εγκλωβισμένος σε ένα ασανσέρ στο Μουσείο Κινηματογράφου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.
Ο σκηνοθέτης, σύμφωνα με το THR παγιδεύτηκε το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου στο ασανσέρ για περίπου 30 λεπτά μαζί με τον πρωταγωνιστή της ταινίας Λουκ Γουίλσον και τον παραγωγό Τζέιμς Λ. Μπρουκς μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες για να τους απεγκλωβίσει.
Η Κάρολιν Νταν, ειδική παραγωγής για την 20th Century Fox, κοινοποίησε βίντεο στο Instagram με τους Άντερσον και Μπρουκς να βγαίνουν από το ασανσέρ. Στο βίντεο, ο Άντερσον ακούγεται να ρωτάει τους πυροσβέστες τι πήγε στραβά, με έναν αξιωματικό να απαντά: «Πιθανώς είχε πολύ βάρος εκεί μέσα». «Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ», απάντησε ο Άντερσον.
Δείτε το βίντεο
Η ταινία «Bottle Rocket» ήταν το σκηνοθετικό ντεμπούτο του βραβευμένου με Όσκαρ Γουές Άντερσον. Κυκλοφόρησε το 1996 και πρωταγωνίστησαν οι Λουκ και Όουεν Γουίλσον.
Στην πιο πρόσφατη μεγάλου μήκους ταινία του Άντερον, The Phoenician Scheme, πρωταγωνιστούσαν οι Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Μία Θρίπλετον, Μάικλ Σέρα, Τζέφρι Ράιτ, Τομ Χανκς κ.ά.
Για 30 χρόνια, ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Γουές Άντερσον δημιουργεί ταινίες με τη δική του μοναδική και βαθιά προσωπική κινηματογραφική γλώσσα.
«Με έντονους κωμικούς ρυθμούς και τις ερμηνείες των αδελφών Λουκ και Όουεν Γουίλσον, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Άντερσον, Bottle Rocket, ανοίγει αυτό το πρώτο κεφάλαιο της ακμάζουσας ευαισθησίας του και υπενθυμίζει ότι διατήρησε την ιδιαίτερη αισθητική του από την αρχή», ανέφερε το Μουσείο Κινηματογράφου της Ακαδημίας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο σκηνοθέτης, σύμφωνα με το THR παγιδεύτηκε το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου στο ασανσέρ για περίπου 30 λεπτά μαζί με τον πρωταγωνιστή της ταινίας Λουκ Γουίλσον και τον παραγωγό Τζέιμς Λ. Μπρουκς μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες για να τους απεγκλωβίσει.
Η Κάρολιν Νταν, ειδική παραγωγής για την 20th Century Fox, κοινοποίησε βίντεο στο Instagram με τους Άντερσον και Μπρουκς να βγαίνουν από το ασανσέρ. Στο βίντεο, ο Άντερσον ακούγεται να ρωτάει τους πυροσβέστες τι πήγε στραβά, με έναν αξιωματικό να απαντά: «Πιθανώς είχε πολύ βάρος εκεί μέσα». «Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ», απάντησε ο Άντερσον.
Δείτε το βίντεο
Wes Anderson and James L Brooks saved by the Los Angeles Fire Department from a broken elevator! I can’t wait to see him direct a movie based on this event! 🙌 pic.twitter.com/9tzaElPAUj— Save Your Cinema (@SaveYourCinema) July 7, 2026
Η ταινία «Bottle Rocket» ήταν το σκηνοθετικό ντεμπούτο του βραβευμένου με Όσκαρ Γουές Άντερσον. Κυκλοφόρησε το 1996 και πρωταγωνίστησαν οι Λουκ και Όουεν Γουίλσον.
Στην πιο πρόσφατη μεγάλου μήκους ταινία του Άντερον, The Phoenician Scheme, πρωταγωνιστούσαν οι Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Μία Θρίπλετον, Μάικλ Σέρα, Τζέφρι Ράιτ, Τομ Χανκς κ.ά.
Για 30 χρόνια, ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Γουές Άντερσον δημιουργεί ταινίες με τη δική του μοναδική και βαθιά προσωπική κινηματογραφική γλώσσα.
«Με έντονους κωμικούς ρυθμούς και τις ερμηνείες των αδελφών Λουκ και Όουεν Γουίλσον, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Άντερσον, Bottle Rocket, ανοίγει αυτό το πρώτο κεφάλαιο της ακμάζουσας ευαισθησίας του και υπενθυμίζει ότι διατήρησε την ιδιαίτερη αισθητική του από την αρχή», ανέφερε το Μουσείο Κινηματογράφου της Ακαδημίας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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