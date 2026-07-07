Η κόρη της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν έγινε 18: Οι δημόσιες ευχές της ηθοποιού και το στιγμιότυπο από το παρελθόν
Η κόρη της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν έγινε 18: Οι δημόσιες ευχές της ηθοποιού και το στιγμιότυπο από το παρελθόν
Η σταρ του Χόλιγουντ προχώρησε σε μία ανάρτηση για να ευχηθεί στη Σάντεϊ Ρόουζ που κάνει τα δικά της βήματα στο μόντελινγκ
Η κόρη της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν έγινε 18 ετών και η σταρ του Χόλιγουντ έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στο Instagram για την ξεχωριστή μέρα.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έστειλε και δημόσια τις ευχές της στη Σάντεϊ Ρόουζ, ξεθάβοντας παράλληλα μερικά στιγμιότυπα από το παρελθόν. Στο πρώτο, η ηθοποιός κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της, η οποία τότε ηταν σε νηπιακή ηλικία. Σε άλλη φωτογραφία, η εορτάζουσα, και πάλι ως νήπιο, απομακρύνεται από την κάμερα φορώντας φτερά αγγέλου, λεπτομέρεια στην οποία αναφέρθηκε και η ηθοποιός στη λεζάντα της. «Χρόνια πολλά για τα 18α γενέθλιά σου, άγγελέ μου. Δεν θα μπορούσες να είσαι πιο αξιαγάπητη», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η ανάρτηση της Νικόλ Κίντμαν
Η Σάντεϊ Ρόουζ κάνει τα δικά της βήματα στο μόντελινγκ, με το ντεμπούτο της να σημειώνεται τον Οκτώβριο του 2024, τότε που συμμετείχε στην επίδειξη της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 του οίκου Miu Miu στο Παρίσι.
Συνεχίζοντας την πορεία της και λίγο πριν συμπληρώσει τα 18 της, η κόρη των δύο σταρ περπάτησε στην πασαρέλα του Dior στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Η Σάντεϊ Ρόουζ εμφανίστηκε στην επίδειξη της συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας του γαλλικού οίκου, φορώντας ένα μακρύ ριγέ παλτό σε γκρι και ροζ απόχρωση, μαύρο παντελόνι και λευκές γόβες. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που συμμετείχε σε επίδειξη του Dior.
Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι η παρουσία της στα γυρίσματα ταινιών, στα οποία συνόδευε τη μητέρα της από μικρή ηλικία την ώθησε να ασχοληθεί με τον χώρο της μόδας και του κινηματογράφου. «Αυτές οι εμπειρίες μου κίνησαν έντονα το ενδιαφέρον, ειδικά επειδή είχα την τύχη να τις ζήσω από μικρή ηλικία. Η μητέρα μου ήταν πάντα ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος και αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής μου. Είναι καθοριστική σε όλα όσα κάνω», είχε πει στην Elle Australia.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έστειλε και δημόσια τις ευχές της στη Σάντεϊ Ρόουζ, ξεθάβοντας παράλληλα μερικά στιγμιότυπα από το παρελθόν. Στο πρώτο, η ηθοποιός κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της, η οποία τότε ηταν σε νηπιακή ηλικία. Σε άλλη φωτογραφία, η εορτάζουσα, και πάλι ως νήπιο, απομακρύνεται από την κάμερα φορώντας φτερά αγγέλου, λεπτομέρεια στην οποία αναφέρθηκε και η ηθοποιός στη λεζάντα της. «Χρόνια πολλά για τα 18α γενέθλιά σου, άγγελέ μου. Δεν θα μπορούσες να είσαι πιο αξιαγάπητη», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η ανάρτηση της Νικόλ Κίντμαν
Η Σάντεϊ Ρόουζ κάνει τα δικά της βήματα στο μόντελινγκ, με το ντεμπούτο της να σημειώνεται τον Οκτώβριο του 2024, τότε που συμμετείχε στην επίδειξη της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 του οίκου Miu Miu στο Παρίσι.
Συνεχίζοντας την πορεία της και λίγο πριν συμπληρώσει τα 18 της, η κόρη των δύο σταρ περπάτησε στην πασαρέλα του Dior στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Η Σάντεϊ Ρόουζ εμφανίστηκε στην επίδειξη της συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας του γαλλικού οίκου, φορώντας ένα μακρύ ριγέ παλτό σε γκρι και ροζ απόχρωση, μαύρο παντελόνι και λευκές γόβες. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που συμμετείχε σε επίδειξη του Dior.
@dailymailau
The nepo baby, 18, hit the runway for Dior’s autumn-winter show at Paris Fashion Week for the second time in a row on Sunday, after making her debut at last years show. #nicolekidman #sundayrose #dior #parisfashionweek #fyp♬ original sound - ☆
Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι η παρουσία της στα γυρίσματα ταινιών, στα οποία συνόδευε τη μητέρα της από μικρή ηλικία την ώθησε να ασχοληθεί με τον χώρο της μόδας και του κινηματογράφου. «Αυτές οι εμπειρίες μου κίνησαν έντονα το ενδιαφέρον, ειδικά επειδή είχα την τύχη να τις ζήσω από μικρή ηλικία. Η μητέρα μου ήταν πάντα ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος και αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής μου. Είναι καθοριστική σε όλα όσα κάνω», είχε πει στην Elle Australia.
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