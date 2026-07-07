Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
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Παυλίνα Βουλγαράκη Βάφτιση Κόρη

Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε δύο μήνες πριν - «Απίστευτο», σχολίασε η τραγουδίστρια

Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Την κόρη της βάφτισε η Παυλίνα Βουλγαράκη, πριν από δύο μήνες στην Κρήτη,  και δημοσίευσε νέες φωτογραφίες στα social media, αποκαλύπτοντας πως όλα έγιναν την τελευταία στιγμή.

Η τραγουδίστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τρυφερά στιγμιότυπα με την ενός έτους Ερωφίλη και τον σύντροφό της Στέφανο Στρατάκη, δείχνοντας παράλληλα τον στολισμό στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης Σπήλια, στο Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκε η βάφτιση την Κυριακή 17 Μαΐου.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της σημείωσε χαρακτηριστικά: «Απίστευτο ότι πέρασαν σχεδόν δύο μήνες….Όλα έγιναν εσπευσμένα, στην κυριολεξία τελευταία στιγμή».

Δείτε τις φωτογραφίες


Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή

Στην πρώτη ανάρτηση που είχε κάνει για τη βάφτιση της κόρης της, με ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα από το μυστήριο, η Παυλίνα Βουλγαράκη έγραφε: «Μια υπόσχεση των μεγάλων προς το παιδί ότι δεν θα διασχίσει τη ζωή μόνο του. Αποφασίστηκε πριν δύο εβδομάδες. Με πολύ λίγους και καλούς. Εννοείται ότι πήγαμε τελευταίες στην εκκλησία, ξεχάσαμε τον σταυρό, ανταλλάζαμε ρούχα την ίδια μέρα το πρωί, φεύγοντας ξεχάσαμε τα βαφτιστικά, γυρίσαμε πίσω να τα πάρουμε, ο Αντώνης εντωμεταξύ άψογος σε όλα κι ό,τι άλλο μπορεί να φαντάζεται κανείς που μας ξέρει. Αλλά όσοι αγαπάμε ήταν μαζί μας κι όσοι δεν μπόρεσαν πάλι εκεί τους νιώθαμε. Η Ερωφίλη μου θα έχει στη ζωή της δύο νονούς που αγαπάω πολύ και τους αγαπάει κι εκείνη. Αυθεντικούς, ακέραιους, ζεστούς, δοτικούς και γεμάτους καλοσύνη».

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Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
Οι νέες φωτογραφίες της Παυλίνας Βουλγαράκη από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη: Όλα έγιναν την τελευταία στιγμή
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

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