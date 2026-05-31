Παυλίνα Βουλγαράκη: Το πάρτι που οργάνωσε για τα πρώτα γενέθλια της κόρης της, δείτε εικόνες
Μέσα από την ανάρτησή της η τραγουδίστρια περιέγραψε επίσης τι σημαίνει για εκείνη η μητρότητα
Ένα πάρτι για τα πρώτα γενέθλια της κόρης της, Ερωφίλης, οργάνωσε η Παυλίνα Βουλγαράκη. Η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της βάφτισαν το παιδί τους πριν από δύο εβδομάδες, με το μυστήριο να τελείται στον τόπο καταγωγής της, την Κρήτη.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Παυλίνα Βουλγαράκη μοιράστηκε φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές από τον εορτασμό στο σπίτι τους με φίλους και συγγενείς του ζευγαριού.
Στη λεζάντα, περιέγραψε πώς βιώνει η ίδια τη μητρότητα. Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Η μητρότητα δεν ολοκληρώνει έναν άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που φέρνουν παιδιά στον κόσμο και είναι ήδη ολόκληροι. Ίσως να γίνονται και καλύτεροι γονείς. Εγώ όμως δεν ήμουν από αυτούς. Πριν από εσένα ήταν όλα θολά και δύσκολα. Η αγάπη θεραπεύει και ελευθερώνει. Είναι μια δύναμη τόσο μεγάλη, που ίσως είναι εκείνη που κρατά τα αστέρια στις θέσεις τους στον ουρανό και κάνει το αίμα να κυλά με τάξη μέσα στις φλέβες μας».
Η τραγουδίστρια, απευθυνόμενη στην κόρη της, ανέφερε επίσης ότι της έχει δοθεί ολοκληρωτικά: «Θα σε φροντίζω. Και θα φροντίζω όποιον μου πεις πως χρειάζεται φροντίδα, με όποιον τρόπο μου ζητήσεις. Είμαι εδώ. Σου έφερα ολόκληρο τον εαυτό μου. Είμαι εδώ να στέκομαι ανάμεσα στο άγνωστο και το γνωστό. Εκεί που τελειώνει ο φόβος και αρχίζει ο κόσμος. Σαν γέφυρα να περνάς απέναντι. Σε ευχαριστώ θησαυρέ μου και ζωή μου και φως μου. Να είσαι υγιής, να είσαι ελεύθερη, να γίνεις ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου».
