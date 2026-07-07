Τέιλορ Σουίφτ: Ήταν χαρά μου να συνεργαστώ μαζί της, ήταν μία συναισθηματική διαδικασία, είπε ο σχεδιαστής του νυφικού της
Τέιλορ Σουίφτ: Ήταν χαρά μου να συνεργαστώ μαζί της, ήταν μία συναισθηματική διαδικασία, είπε ο σχεδιαστής του νυφικού της
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Dior αποκάλυψε ότι ανέπτυξε στενή φιλία με την τραγουδίστρια σχεδιάζοντας το νυφικό της για τον γάμο με τον Τράβις Κέλσι
Τη συνεργασία του με την Τέιλορ Σουίφτ για τον σχεδιασμό του νυφικού της περιέγραψε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Dior, Τζόναθαν Άντερσον, λίγες ημέρες μετά τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «συναισθηματική».
Σε συνέντευξή του στο Women's Wear Daily, ο Άντερσον μίλησε για όσα έζησε με την τραγουδίστρια για τη δημιουργία του νυφικού που φόρεσε στην τελετή του γάμου της, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. «Ήταν χαρά μου να συνεργαστώ μαζί της. Γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Είναι μια συναισθηματική διαδικασία να σχεδιάζεις το νυφικό για τον γάμο κάποιου», δήλωσε.
Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας είχε επιβεβαιώσει στο περιοδικό People ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, Τράβις Κέλσι, επέλεξαν δημιουργίες υψηλής ραπτικής του οίκου Christian Dior, σχεδιασμένες ειδικά για την περίσταση από τον Τζόναθαν Άντερσον.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πρόκειται για το πρώτο νυφικό υψηλής ραπτικής που σχεδίασε ο Άντερσον για παγκοσμίου φήμης προσωπικότητα, ενώ οι εμφανίσεις του ζευγαριού ολοκληρώθηκαν με εξατομικευμένα παπούτσια Christian Louboutin. Η Τέιλορ Σουίφτ επέλεξε επίσης κοσμήματα Cartier. Από την πλευρά του, ο οίκος Dior ανέφερε ότι τα ενδύματα της τελετής δημιουργήθηκαν στα ατελιέ του, στο Παρίσι και συνεχάρη το ζευγάρι για τον γάμο του.
Οι δηλώσεις του Άντερσον έγιναν με αφορμή την παρουσίαση της συλλογής υψηλής ραπτικής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 του Dior, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι. Στην πασαρέλα παρουσιάστηκαν αρκετές νυφικές δημιουργίες, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον γύρω από το νυφικό της Τέιλορ Σουίφτ, το οποίο δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.
Ο σχεδιαστής, που εντάχτηκε στον οίκο Dior το 2025, παρουσίασε λίγες ημέρες νωρίτερα και τη νέα ανδρική συλλογή του οίκου στο Παρίσι, πριν ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τις τελευταίες πρόβες και προσαρμογές των γαμήλιων εμφανίσεων του ζευγαριού και επιστρέψει στη γαλλική πρωτεύουσα για την επίδειξη υψηλής ραπτικής.
Τους μήνες που προηγήθηκαν του γάμου, η Τέιλορ Σουίφτ είχε βάλει δημιουργίες Dior σε δημόσιες εμφανίσεις της, επιλέγοντας τσάντες του γαλλικού οίκου σε εξόδους της στη Νέα Υόρκη.
Η τραγουδίστρια και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025 μέσω κοινής ανάρτησης στο Instagram.
Σε συνέντευξή του στο Women's Wear Daily, ο Άντερσον μίλησε για όσα έζησε με την τραγουδίστρια για τη δημιουργία του νυφικού που φόρεσε στην τελετή του γάμου της, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. «Ήταν χαρά μου να συνεργαστώ μαζί της. Γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Είναι μια συναισθηματική διαδικασία να σχεδιάζεις το νυφικό για τον γάμο κάποιου», δήλωσε.
Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας είχε επιβεβαιώσει στο περιοδικό People ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, Τράβις Κέλσι, επέλεξαν δημιουργίες υψηλής ραπτικής του οίκου Christian Dior, σχεδιασμένες ειδικά για την περίσταση από τον Τζόναθαν Άντερσον.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πρόκειται για το πρώτο νυφικό υψηλής ραπτικής που σχεδίασε ο Άντερσον για παγκοσμίου φήμης προσωπικότητα, ενώ οι εμφανίσεις του ζευγαριού ολοκληρώθηκαν με εξατομικευμένα παπούτσια Christian Louboutin. Η Τέιλορ Σουίφτ επέλεξε επίσης κοσμήματα Cartier. Από την πλευρά του, ο οίκος Dior ανέφερε ότι τα ενδύματα της τελετής δημιουργήθηκαν στα ατελιέ του, στο Παρίσι και συνεχάρη το ζευγάρι για τον γάμο του.
Taylor Swift’s Wedding Gown Designer, Dior’s Jonathan Anderson, Speaks Out About Their ‘Emotional’ Creative Process https://t.co/NfhFhX63iZ— People (@people) July 7, 2026
Ο σχεδιαστής, που εντάχτηκε στον οίκο Dior το 2025, παρουσίασε λίγες ημέρες νωρίτερα και τη νέα ανδρική συλλογή του οίκου στο Παρίσι, πριν ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τις τελευταίες πρόβες και προσαρμογές των γαμήλιων εμφανίσεων του ζευγαριού και επιστρέψει στη γαλλική πρωτεύουσα για την επίδειξη υψηλής ραπτικής.
Τους μήνες που προηγήθηκαν του γάμου, η Τέιλορ Σουίφτ είχε βάλει δημιουργίες Dior σε δημόσιες εμφανίσεις της, επιλέγοντας τσάντες του γαλλικού οίκου σε εξόδους της στη Νέα Υόρκη.
Η τραγουδίστρια και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025 μέσω κοινής ανάρτησης στο Instagram.
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