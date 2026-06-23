Γιώργος Μαζωνάκης: Θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα, χωρίς φίλτρο
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Γιώργος Μαζωνάκης Βίντεο

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα, χωρίς φίλτρο

Μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, χωρίς κανέναν δημοσιογράφο, εξηγεί ο τραγουδιστής σε βίντεο που δημοσίευσε

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα, χωρίς φίλτρο
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Ένα διαφορετικό βίντεο δημοσίευσε στα social media ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανακοινώνοντας ότι το επόμενο διάστημα θα μιλήσει ανοιχτά για ζητήματα για τα οποία μέχρι σήμερα δεν πήρε δημόσια θέση. Παρόλα αυτά, δεν διευκρίνισε ποια είναι αυτά τα θέματα σχετικά με τα οποία θέλει να τοποθετηθεί.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, έχει αποφασίσει να το κάνει χωρίς τη μεσολάβηση δημοσιογράφων, καναλιών ή εφημερίδων. Ο τραγουδιστής τόνισε επίσης ότι σκοπεύει να τα πει όλα χωρίς φίλτρο και χωρίς την ευγένειά, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο παραλίγο να τον καταστρέψει.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε μέσα από το βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στο Instagram: «Κυρίες και Κύριοι στη ζωή με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ. Για να μη στενοχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους. Έτσι λοιπόν μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα, χωρίς κανέναν δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμιά εφημερίδα. ΄Έτσι όπως είναι, χωρίς φίλτρο…».

Δείτε το βίντεο 

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