Έλενα Γαλύφα: Η Έλλη Κοκκίνου με έσωσε, είχα πολύποδα που είχε αγκαλιάσει όλες τις φωνητικές μου χορδές
Έλενα Γαλύφα: Η Έλλη Κοκκίνου με έσωσε, είχα πολύποδα που είχε αγκαλιάσει όλες τις φωνητικές μου χορδές
Είχε δημιουργηθεί κι άλλος πολύποδας μέσα σε έναν χρόνο και χειρουργήθηκα ξανά, αποκάλυψε η fashion blogger
Πολύποδα είχε η Έλενα Γαλύφα, ο οποίος είχε αγκαλιάσει όλες τις φωνητικές της χορδές και όπως εξήγησε, η Έλλη Κοκκίνου ήταν εκείνη που την έσωσε, καθώς τη συμβούλευσε να δει έναν γιατρό, επειδή είχε αντιληφθεί πως το πρόβλημά της ήταν πιο σοβαρό απ' όσο θεωρούσε η ίδια.
Η fashion blogger ανέφερε στην εκπομπή «Ζω Καλά» την Κυριακή 5 Ιουλίου πως θεωρούσε ότι είχε φαρυγγίτιδα, όμως πονούσε και έιχε φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να μιλήσει, γεγονός που την ταρακούνησε: «Πονούσα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Είχα σχεδόν φράξει. Νόμιζα ότι ήταν φαρυγγίτιδα. Το διάστημα που κράτησε με έκανε λίγο να αμφιβάλλω για το τι είναι, αλλά δεν πήγαινε ο νους μου στο κακό. Κάποια στιγμή, ανέβασα κάτι story στο Instagram και μου έστειλε μήνυμα η Έλλη Κοκκίνου, η οποία μου είπε "γύρνα στην Ελλάδα και να πήγαινε στον γιατρό μου γιατί έχεις πρόβλημα". Με έσωσε. Πήγα στον γιατρό, με εξέτασε, και μου είπε "αύριο μπαίνεις χειρουργείο". Είχα έναν πολύποδα που είχε αγκαλιάσει όλες τις φωνητικές μου χορδές και δεν είχα περιθώριο να το αφήσω παραπάνω. Δεν θα βελτιωνόταν μόνο του», είπε.
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Έπειτα, δήλωσε πως έναν χρόνο μετά το πρώτο της χειρουργείο, εμφανίστηκε και δεύτερος πολύποδας: «Το δεύτερο χειρουργείο το έκανα γιατί ο γιατρός μου με άκουγε στα social και με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να πάω να με ξαναδεί. Είχε δημιουργηθεί κι άλλος πολύποδας μέσα σε έναν χρόνο και χειρουργήθηκα ξανά. Μπορεί να μην είχα κάνει καλή αποθεραπεία όμως», εξήγησε.
Πριν από όλα αυτά, η Έλενα Γαλύφα παρατηρούσε πως κατά καιρούς, έπειτα από διάφορες καταστάσεις, έβλεπε τη φωνή της να αλλοιώνεται: «Είχα περιόδους που ο λαιμός μου έφραζε και αλλοιωνόταν η φωνή μου», ανέφερε.
Η fashion blogger ανέφερε στην εκπομπή «Ζω Καλά» την Κυριακή 5 Ιουλίου πως θεωρούσε ότι είχε φαρυγγίτιδα, όμως πονούσε και έιχε φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να μιλήσει, γεγονός που την ταρακούνησε: «Πονούσα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Είχα σχεδόν φράξει. Νόμιζα ότι ήταν φαρυγγίτιδα. Το διάστημα που κράτησε με έκανε λίγο να αμφιβάλλω για το τι είναι, αλλά δεν πήγαινε ο νους μου στο κακό. Κάποια στιγμή, ανέβασα κάτι story στο Instagram και μου έστειλε μήνυμα η Έλλη Κοκκίνου, η οποία μου είπε "γύρνα στην Ελλάδα και να πήγαινε στον γιατρό μου γιατί έχεις πρόβλημα". Με έσωσε. Πήγα στον γιατρό, με εξέτασε, και μου είπε "αύριο μπαίνεις χειρουργείο". Είχα έναν πολύποδα που είχε αγκαλιάσει όλες τις φωνητικές μου χορδές και δεν είχα περιθώριο να το αφήσω παραπάνω. Δεν θα βελτιωνόταν μόνο του», είπε.
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, δήλωσε πως έναν χρόνο μετά το πρώτο της χειρουργείο, εμφανίστηκε και δεύτερος πολύποδας: «Το δεύτερο χειρουργείο το έκανα γιατί ο γιατρός μου με άκουγε στα social και με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να πάω να με ξαναδεί. Είχε δημιουργηθεί κι άλλος πολύποδας μέσα σε έναν χρόνο και χειρουργήθηκα ξανά. Μπορεί να μην είχα κάνει καλή αποθεραπεία όμως», εξήγησε.
Πριν από όλα αυτά, η Έλενα Γαλύφα παρατηρούσε πως κατά καιρούς, έπειτα από διάφορες καταστάσεις, έβλεπε τη φωνή της να αλλοιώνεται: «Είχα περιόδους που ο λαιμός μου έφραζε και αλλοιωνόταν η φωνή μου», ανέφερε.
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