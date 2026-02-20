Έλενα Γαλύφα: Μετά από 25 χρόνια είμαι ακόμα ερωτευμένη με τον σύζυγό μου, με συνδέει κάτι πολύ έντονα μαζί του
Έλενα Γαλύφα: Μετά από 25 χρόνια είμαι ακόμα ερωτευμένη με τον σύζυγό μου, με συνδέει κάτι πολύ έντονα μαζί του
Η fashion blogger και ο άντρας της μετρούν πάνω από δύο δεκαετίες κοινής πορείας
Η fashion blogger και ο άντρας της μετρούν πάνω από δύο δεκαετίες κοινής πορείας
Ερωτευμένη με τον σύζυγό της δηλώνει μετά από 25 χρόνια κοινής πορείας η Έλενα Γαλύφα. Η fashion blogger υποστήριξε πως ο έρωτας με τον καιρό αλλάζει μορφή και μοιράστηκε πως νιώθει μία πολύ έντονη και βαθιά σύνδεση μαζί του. Σκεπτόμενη ότι σύντομα εκείνος θα φύγει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, όπως ανέφερε, αναστατώνεται.
«Νομίζω πως είμαι ακόμα ερωτευμένη. Μετά από 25 χρόνια ο έρωτας περνάει σε άλλο στάδιο. Τώρα που θα φύγει, γιατί πλησιάζει ο καιρός που θα φύγει, αναστατώνουμε λίγο, δεν θέλω. Με συνδέει κάτι πολύ έντονα και βαθιά μαζί του», δήλωσε χαρακτηριστικά η Έλενα Γαλύφα στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με το βίντεο να προβάλλεται το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.
Δείτε το βίντεο
Σε συνέντευξή της, τον περασμένο Οκτώβριο, η Έλενα Γαλύφα είχε αποκαλύψει ότι με τον σύζυγό της είχε φτάσει κοντά στον χωρισμό, όπως πολλά ζευγάρια. Πιο αναλυτικά, είχε αναφέρει στην εκπομπή «Το Πρωινό»: «Όταν αγαπάς κάποιον πρέπει να βλέπεις τι πραγματικά θέλει ο άλλος και πώς νιώθει καλά. Είμαστε πολλά χρόνια μαζί, 23-24, κάπου εκεί. Δεν υπάρχει καμία ζήλια. Μακάρι να μη ζηλεύει και εκείνος, αλλά όταν δεν προκαλείς και τον άλλον πώς να ζηλέψει; Ξεχάστε το πάθος, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα για το να αναζωπυρώνεις ανά τακτικά χρονικά διαστήματα. Έχουμε φτάσει κοντά στο τέλος, ποιο ζευγάρι δεν έχει τσακωθεί; Έχει απ’ όλη την γκάμα η βεντάλια. Νομίζω όμως ότι είμαι αγκυρωμένη πάνω του, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
