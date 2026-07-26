Γιώργος Γιαννόπουλος: Ήμουν ο αδερφός της ανάπηρης, είχε σύνδρομο down
Γιώργος Γιαννόπουλος: Ήμουν ο αδερφός της ανάπηρης, είχε σύνδρομο down
Ήταν ένας άνθρωπος πολύ θετικός, έχει πει πράγματα που ακολούθησα στη ζωή μου, ανέφερε ο ηθοποιός για την αδερφή του που έχει φύγει από τη ζωή
Στη σχέση με την αδερφή του που είχε σύνδρομο Down και στο bullying που δέχτηκε ο ίδιος, αναφέρθηκε ο Γιώργος Γιαννόπουλος, δηλώνοντας πως υπήρχαν άτομα που τον αποκαλούσαν ως ο «αδερφός της ανάπηρης».
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Ζω Καλά που προβλήθηκε την Κυριακή 26 Ιουλίου συμμετέχοντας σε συζήτηση για τα «θέλω» και τα «πρέπει» που πολλές φορές επιβάλλονται στη ζωή ενός ατόμου.
Αναφερόμενος στα βιώματα της παιδικής του ηλικίας και στον ρόλο που είχε στη ζωή του η αδερφή του, που έφυγε από τη ζωή στα 68 της χρόνια, ο Γιώργος Γιαννόπουλος μίλησε για δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και για τη θετική επιρροή που είχε η αδερφή του στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.
Όπως είπε: «Μπήκε από νωρίς στη ζωή μου το πρέπει, λόγω της αδερφής μου και εκεί υπήρχε μια δυσκολία. Το έχω ξαναπεί, αλλά θα το πω για να το διευκρινίσω, γιατί τις προάλλες κάπως το είπα και παρεξηγήθηκε από τα παιδιά στο χώρο. Αυτονόητο ήταν το bullying, γιατί ήμουν ο αδερφός της ανάπηρης. Η αδερφή μου είχε σύνδρομο down, δεν είχε καμία αναπηρία, ένας άνθρωπος πολύ θετικός, έχει πει πράγματα που αυτά ακολούθησα στη ζωή μου, τις συμβουλές της. Ζω για την αδερφή μου».
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Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε και στις συμβουλές που έλαβε από τους γονείς του, εξηγώντας πως η αγάπη ήταν το βασικό στοιχείο της οικογένειάς του: «Ο κόσμος μεγάλωσε με ένα πρέπει. Το καλό στην ιστορία τη δική μου ήταν ότι μεγάλωσα με τη συμβουλή του μπαμπά και της μαμάς μου “να έχεις την υγειά σου παιδί μου και κάνε αυτό που θέλεις”. Μεγάλωσα με αγάπη, αυτοί είχαν σαν μότο τους την αγάπη και να κάνουν τα παιδιά τους ό,τι θέλουν».
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Ζω Καλά που προβλήθηκε την Κυριακή 26 Ιουλίου συμμετέχοντας σε συζήτηση για τα «θέλω» και τα «πρέπει» που πολλές φορές επιβάλλονται στη ζωή ενός ατόμου.
Αναφερόμενος στα βιώματα της παιδικής του ηλικίας και στον ρόλο που είχε στη ζωή του η αδερφή του, που έφυγε από τη ζωή στα 68 της χρόνια, ο Γιώργος Γιαννόπουλος μίλησε για δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και για τη θετική επιρροή που είχε η αδερφή του στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.
Όπως είπε: «Μπήκε από νωρίς στη ζωή μου το πρέπει, λόγω της αδερφής μου και εκεί υπήρχε μια δυσκολία. Το έχω ξαναπεί, αλλά θα το πω για να το διευκρινίσω, γιατί τις προάλλες κάπως το είπα και παρεξηγήθηκε από τα παιδιά στο χώρο. Αυτονόητο ήταν το bullying, γιατί ήμουν ο αδερφός της ανάπηρης. Η αδερφή μου είχε σύνδρομο down, δεν είχε καμία αναπηρία, ένας άνθρωπος πολύ θετικός, έχει πει πράγματα που αυτά ακολούθησα στη ζωή μου, τις συμβουλές της. Ζω για την αδερφή μου».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε και στις συμβουλές που έλαβε από τους γονείς του, εξηγώντας πως η αγάπη ήταν το βασικό στοιχείο της οικογένειάς του: «Ο κόσμος μεγάλωσε με ένα πρέπει. Το καλό στην ιστορία τη δική μου ήταν ότι μεγάλωσα με τη συμβουλή του μπαμπά και της μαμάς μου “να έχεις την υγειά σου παιδί μου και κάνε αυτό που θέλεις”. Μεγάλωσα με αγάπη, αυτοί είχαν σαν μότο τους την αγάπη και να κάνουν τα παιδιά τους ό,τι θέλουν».
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