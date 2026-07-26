Θύμα διαδικτυακής απάτης η Ναταλία Γερμανού: Βίντεο με AI τη δείχνει να συλλαμβάνεται σε δικαστήριο - «Θα κινηθώ νομικά»
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Ναταλία Γερμανού AI

Θύμα διαδικτυακής απάτης η Ναταλία Γερμανού: Βίντεο με AI τη δείχνει να συλλαμβάνεται σε δικαστήριο - «Θα κινηθώ νομικά»

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ψεύτικο υλικό, ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά και προειδοποίησε το κοινό για τις διαδικτυακές απάτες που χρησιμοποιούν πρόσωπα της επικαιρότητας

Θύμα διαδικτυακής απάτης η Ναταλία Γερμανού: Βίντεο με AI τη δείχνει να συλλαμβάνεται σε δικαστήριο - «Θα κινηθώ νομικά»
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Μια ακόμη υπόθεση παραπλανητικού περιεχομένου που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αποκάλυψε η Ναταλία Γερμανού, ενημερώνοντας τους ακολούθους της ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ψεύτικο βίντεο το οποίο την εμφανίζει να συλλαμβάνεται μέσα σε δικαστική αίθουσα.

Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε το επίμαχο βίντεο στον λογαριασμό της στο Facebook, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για κατασκευασμένο υλικό το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Θα κάνω ό,τι πρέπει νομικά»

Η Ναταλία Γερμανού έκανε λόγο για ένα κακής ποιότητας βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, τονίζοντας ότι θα ακολουθήσει τη νομική οδό προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υπόθεση.

Παράλληλα, κάλεσε τους χρήστες του διαδικτύου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, επισημαίνοντας ότι ολοένα και περισσότερες σελίδες χρησιμοποιούν χωρίς άδεια την εικόνα αναγνωρίσιμων προσώπων, με σκοπό να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να τους εξαπατήσουν.

Η ανάρτησή της
Στην ανάρτησή της στο Facebook έγραψε: «Δεν έχω δει πιο κακό AI 😂😂😂 πάντως έχετε το νου σας γενικά. Εγώ θα κάνω ό,τι πρέπει νομικά αλλά υπάρχουν άπειρες σελίδες που χρησιμοποιούν γνωστά άτομα για να τρώνε λεφτά!»

natalia_anartisi_fb


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