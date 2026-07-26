Μαριάντα Πιερίδη: Το κεφάλαιο γάμος έκλεισε οριστικά για εμένα, η επόμενη νύφη θα είναι η σύζυγος του γιου μου
Μαριάντα Πιερίδη: Το κεφάλαιο γάμος έκλεισε οριστικά για εμένα, η επόμενη νύφη θα είναι η σύζυγος του γιου μου
O Πάνος είναι πολύ χαμηλών τόνων και δεν του αρέσει να μοιράζομαι πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση μας, είπε η τραγουδίστρια για τον σύντροφό της
Αρνητική στο ενδεχόμενο να προχωρήσει σε έναν ακόμη γάμο εμφανίστηκε η Μαριάντα Πιερίδη, σχολιάζοντας πως το επόμενο πρόσωπο που θα παντρευτεί στην οικογένειά της θα είναι ο γιος της.
Η τραγουδίστρια μίλησε για την προσωπική της ζωή, τη σχέση με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της, Νέστορα Φωτιάδη αλλά και για τον σύντροφό της, Πάνο Ιωάννου.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η τραγουδίστρια στο περιοδικό ΟΚ!, ξεκαθάρισε πως ένας μελλοντικός γάμος δεν την απασχολεί πλέον. «Το κεφάλαιο γάμος έκλεισε οριστικά για μένα. Η επόμενη νύφη στην οικογένεια θα είναι η σύζυγος του γιου μου» σχολίασε.
Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε στον πρώην σύζυγό της, εξηγώντας ότι η προτεραιότητά τους είναι ο γιος τους, Νικόλας. «Αυτό που έχουμε κοινό είναι ότι κάνουμε ό,τι θέλει ο Νικόλας. Αν θέλει να πάει διακοπές μαζί μου, έτσι θα γίνει. Αν η επιθυμία του είναι να πάει με τον μπαμπά του, επίσης αυτό θα κάνει. Στον γιο μου έχω πει "θα κάνεις ό,τι θέλεις, αγόρι μου". O Νικόλας μεγάλωσε και αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Συζητάμε, καταλαβαίνει και κρατάει και εκείνος τις ισορροπίες του», είπε.
Τέλος, αναφέρθηκε στον σύντροφό της, Πάνο Ιωάννου σημειώνοντας πως επιλέγουν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: «Είμαστε καλά και οι δυο σε αυτή τη σχέση. Θέλουμε εξίσου την ηρεμία μας. O Πάνος είναι πολύ χαμηλών τόνων και δεν του αρέσει γενικά να μοιράζομαι πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση μας».
Η τραγουδίστρια μίλησε για την προσωπική της ζωή, τη σχέση με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της, Νέστορα Φωτιάδη αλλά και για τον σύντροφό της, Πάνο Ιωάννου.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η τραγουδίστρια στο περιοδικό ΟΚ!, ξεκαθάρισε πως ένας μελλοντικός γάμος δεν την απασχολεί πλέον. «Το κεφάλαιο γάμος έκλεισε οριστικά για μένα. Η επόμενη νύφη στην οικογένεια θα είναι η σύζυγος του γιου μου» σχολίασε.
Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε στον πρώην σύζυγό της, εξηγώντας ότι η προτεραιότητά τους είναι ο γιος τους, Νικόλας. «Αυτό που έχουμε κοινό είναι ότι κάνουμε ό,τι θέλει ο Νικόλας. Αν θέλει να πάει διακοπές μαζί μου, έτσι θα γίνει. Αν η επιθυμία του είναι να πάει με τον μπαμπά του, επίσης αυτό θα κάνει. Στον γιο μου έχω πει "θα κάνεις ό,τι θέλεις, αγόρι μου". O Νικόλας μεγάλωσε και αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Συζητάμε, καταλαβαίνει και κρατάει και εκείνος τις ισορροπίες του», είπε.
Τέλος, αναφέρθηκε στον σύντροφό της, Πάνο Ιωάννου σημειώνοντας πως επιλέγουν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: «Είμαστε καλά και οι δυο σε αυτή τη σχέση. Θέλουμε εξίσου την ηρεμία μας. O Πάνος είναι πολύ χαμηλών τόνων και δεν του αρέσει γενικά να μοιράζομαι πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση μας».
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