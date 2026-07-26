Μαριάντα Πιερίδη: Το κεφάλαιο γάμος έκλεισε οριστικά για εμένα, η επόμενη νύφη θα είναι η σύζυγος του γιου μου

O Πάνος είναι πολύ χαμηλών τόνων και δεν του αρέσει να μοιράζομαι πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση μας, είπε η τραγουδίστρια για τον σύντροφό της