Η Κάιλι Μινόγκ πόζαρε με μαγιό στα 58 της δίπλα σε πισίνα, δείτε φωτογραφίες

Η Μινόγκ έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη σχέση της με τη γυμναστική και τη φροντίδα του εαυτού της, αποκαλύπτοντας ωστόσο πως δεν ακολουθεί κάποιο αυστηρό πρόγραμμα.

Όπως έχει πει στο παρελθόν, η καλή της φυσική κατάσταση οφείλεται κυρίως στον τρόπο ζωής της και στις απαιτητικές εμφανίσεις της στη σκηνή. «

», είχε πει.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια έχει αναφερθεί και στις διατροφικές της επιλογές, εξηγώντας πως προτιμά μια ισορροπημένη διατροφή, ενώ αποφεύγει τη ζάχαρη.