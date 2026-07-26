Η Κάιλι Μινόγκ πόζαρε με μαγιό στα 58 της δίπλα σε πισίνα, δείτε φωτογραφίες
Η Κάιλι Μινόγκ πόζαρε με μαγιό στα 58 της δίπλα σε πισίνα, δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε εικόνες από τις διακοπές της στην Κορσική
Μια φωτογραφία της με μπικίνι από τις διακοπές της μοιράστηκε η 58χρονη Κάιλι Μινόγκ.
Η τραγουδίστρια βρίσκεται στην Κορσική και μέσα από ανάρτηση που έκανε το Σάββατο 25 Ιουλίου έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις διακοπές της.
Ανάμεσα στις εικόνες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ξεχώρισε εκείνη στην οποία η 58χρονη σταρ ποζάρει δίπλα σε πισίνα φορώντας κίτρινο μπικίνι και ένα ψάθινο καπέλο, με το παρεό της να ανεμίζει.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Μινόγκ έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη σχέση της με τη γυμναστική και τη φροντίδα του εαυτού της, αποκαλύπτοντας ωστόσο πως δεν ακολουθεί κάποιο αυστηρό πρόγραμμα.
Όπως έχει πει στο παρελθόν, η καλή της φυσική κατάσταση οφείλεται κυρίως στον τρόπο ζωής της και στις απαιτητικές εμφανίσεις της στη σκηνή. «Δεν γυμνάζομαι πραγματικά, αλλά είμαι συνεχώς σε κίνηση», είχε πει.
Παράλληλα, η τραγουδίστρια έχει αναφερθεί και στις διατροφικές της επιλογές, εξηγώντας πως προτιμά μια ισορροπημένη διατροφή, ενώ αποφεύγει τη ζάχαρη.
Η τραγουδίστρια βρίσκεται στην Κορσική και μέσα από ανάρτηση που έκανε το Σάββατο 25 Ιουλίου έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις διακοπές της.
Ανάμεσα στις εικόνες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ξεχώρισε εκείνη στην οποία η 58χρονη σταρ ποζάρει δίπλα σε πισίνα φορώντας κίτρινο μπικίνι και ένα ψάθινο καπέλο, με το παρεό της να ανεμίζει.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Μινόγκ έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη σχέση της με τη γυμναστική και τη φροντίδα του εαυτού της, αποκαλύπτοντας ωστόσο πως δεν ακολουθεί κάποιο αυστηρό πρόγραμμα.
Όπως έχει πει στο παρελθόν, η καλή της φυσική κατάσταση οφείλεται κυρίως στον τρόπο ζωής της και στις απαιτητικές εμφανίσεις της στη σκηνή. «Δεν γυμνάζομαι πραγματικά, αλλά είμαι συνεχώς σε κίνηση», είχε πει.
Παράλληλα, η τραγουδίστρια έχει αναφερθεί και στις διατροφικές της επιλογές, εξηγώντας πως προτιμά μια ισορροπημένη διατροφή, ενώ αποφεύγει τη ζάχαρη.
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