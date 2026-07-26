Ελεάνα Παπαϊωάννου για τη γέννηση της δεύτερης κόρης της: Η ζωή μας γέμισε ξανά φως
Ελεάνα Παπαϊωάννου για τη γέννηση της δεύτερης κόρης της: Η ζωή μας γέμισε ξανά φως
Το πιο μεγάλο ευχαριστώ στον σύζυγό μου που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή, έγραψε η τραγουδίστρια
Τα συναισθήματά της μετά τη γέννηση της δεύτερης κόρης της μοιράστηκε η Ελεάνα Παπαϊωάννου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως από την ημέρα που ήρθε στη ζωή, η καθημερινότητά της «γέμισε ξανά φως».
Η τραγουδίστρια απέκτησε στις 17 Ιουλίου το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, Δημήτρη Βεργίνη. Μέσω ανάρτησης που έκανε η Ελεάνα Παπαϊωάννου το Σάββατο 25 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα βίντεο με εικόνες μέσα από το μαιευτήριο, σε μερικές από τις οποίες εμφανίζεται με τον σύζυγό της πριν γεννηθεί το παιδί τους, ενώ συμπεριέλαβε και στιγμιότυπα με το νεογέννητο μωρό.
Όπως έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Στις 17 Ιουλίου, ώρα 07:59 το πρωί η ζωή μας γέμισε ξανά φως. Η δεύτερη κόρη μας, ήρθε στην αγκαλιά μας και μαζί της ήρθε ένα νέο κύμα αγάπης, συγκίνησης και ευγνωμοσύνης. Οι πρώτες μας μέρες στο σπίτι είναι γεμάτες μικρές στιγμές που θα κρατήσουμε για πάντα μέσα στην καρδιά μας. Αγκαλιές, χαμόγελα, ξενύχτια, τρυφερότητα και αυτή τη μοναδική αίσθηση ότι ένα ακόμη θαύμα μπήκε στη ζωή μας».
Δείτε την ανάρτησή της
Σε άλλο σημείο, ευχαρίστησε τον σύζυγό της για τη στήριξή του, αλλά και την πρωτότοκη κόρη τους για τον τρόπο που υποδέχτηκε την αδερφή της, σημειώνοντας: «Τέλος το πιο μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπό μου, τον σύζυγό μου Δημήτρη Βεργίνη. Για την αγάπη σου, τη δύναμή σου, την υπομονή σου και για το ότι ήσουν δίπλα μου σε κάθε στιγμή. Μαζί δημιουργήσαμε την πιο όμορφη οικογένεια και νιώθω ευλογία που σε έχω συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι. Κι ένα ξεχωριστό φιλάκι στη μεγάλη μας κόρη, τη Θεοδώρα μου. Το κοριτσάκι μας, που μέσα σε λίγες μέρες, έγινε η πιο γλυκιά μεγάλη αδελφή. Η αγάπη και η τρυφερότητα με την οποία αγκάλιασε τη μικρή της αδερφή, μας έχει κάνει κυριολεκτικά να κλαίμε. Είσαι η πρώτη μας αγάπη και τώρα είσαι το πιο όμορφο παράδειγμα για τη μπέμπα μας. Καλώς ήρθες λοιπόν, μικρούλι μας. Είσαι η δεύτερη ευλογία μας, η δεύτερη μεγάλη αγάπη μας και η απόδειξη πως η καρδιά μιας μαμάς δεν χωρίζεται, αλλά μεγαλώνει. Εύχομαι τα δύο μας κορίτσια να είναι πάντα υγιή, δυνατά, χαμογελαστά και αγαπημένα. Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ, να σας κρατάμε το χέρι και να σας αγαπάμε χωρίς όρια».
Η τραγουδίστρια απέκτησε στις 17 Ιουλίου το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, Δημήτρη Βεργίνη. Μέσω ανάρτησης που έκανε η Ελεάνα Παπαϊωάννου το Σάββατο 25 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα βίντεο με εικόνες μέσα από το μαιευτήριο, σε μερικές από τις οποίες εμφανίζεται με τον σύζυγό της πριν γεννηθεί το παιδί τους, ενώ συμπεριέλαβε και στιγμιότυπα με το νεογέννητο μωρό.
Όπως έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Στις 17 Ιουλίου, ώρα 07:59 το πρωί η ζωή μας γέμισε ξανά φως. Η δεύτερη κόρη μας, ήρθε στην αγκαλιά μας και μαζί της ήρθε ένα νέο κύμα αγάπης, συγκίνησης και ευγνωμοσύνης. Οι πρώτες μας μέρες στο σπίτι είναι γεμάτες μικρές στιγμές που θα κρατήσουμε για πάντα μέσα στην καρδιά μας. Αγκαλιές, χαμόγελα, ξενύχτια, τρυφερότητα και αυτή τη μοναδική αίσθηση ότι ένα ακόμη θαύμα μπήκε στη ζωή μας».
Δείτε την ανάρτησή της
Σε άλλο σημείο, ευχαρίστησε τον σύζυγό της για τη στήριξή του, αλλά και την πρωτότοκη κόρη τους για τον τρόπο που υποδέχτηκε την αδερφή της, σημειώνοντας: «Τέλος το πιο μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπό μου, τον σύζυγό μου Δημήτρη Βεργίνη. Για την αγάπη σου, τη δύναμή σου, την υπομονή σου και για το ότι ήσουν δίπλα μου σε κάθε στιγμή. Μαζί δημιουργήσαμε την πιο όμορφη οικογένεια και νιώθω ευλογία που σε έχω συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι. Κι ένα ξεχωριστό φιλάκι στη μεγάλη μας κόρη, τη Θεοδώρα μου. Το κοριτσάκι μας, που μέσα σε λίγες μέρες, έγινε η πιο γλυκιά μεγάλη αδελφή. Η αγάπη και η τρυφερότητα με την οποία αγκάλιασε τη μικρή της αδερφή, μας έχει κάνει κυριολεκτικά να κλαίμε. Είσαι η πρώτη μας αγάπη και τώρα είσαι το πιο όμορφο παράδειγμα για τη μπέμπα μας. Καλώς ήρθες λοιπόν, μικρούλι μας. Είσαι η δεύτερη ευλογία μας, η δεύτερη μεγάλη αγάπη μας και η απόδειξη πως η καρδιά μιας μαμάς δεν χωρίζεται, αλλά μεγαλώνει. Εύχομαι τα δύο μας κορίτσια να είναι πάντα υγιή, δυνατά, χαμογελαστά και αγαπημένα. Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ, να σας κρατάμε το χέρι και να σας αγαπάμε χωρίς όρια».
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