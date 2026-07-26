Τζόνι Μίτσελ: Στην αγορά για 27 εκατ. δολάρια το πρώην σπίτι της στο Μαλιμπού
Τζόνι Μίτσελ: Στην αγορά για 27 εκατ. δολάρια το πρώην σπίτι της στο Μαλιμπού
Η κατοικία των 370 τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα
Στην αγορά διατέθηκε η πρώην κατοικία της Τζόνι Μίτσελ στο Μαλιμπού, με την τιμή πώλησής της να ανέρχεται στα 27 εκατομμύρια δολάρια.
Η κατοικία των 370 τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα. Σύμφωνα με την Coldwell Banker Realty, ανήκει σε πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Walt Disney Company, το οποίο την είχε αγοράσει το 1988 από την ερμηνεύτρια του «Blue».
Το σπίτι διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια, προσφέρει άμεση πρόσβαση στην παραλία και έχει θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό. Μιλώντας στο περιοδικό People, η μεσίτρια Τζόις Ρέι επισήμανε ότι η πισίνα και το σπα, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση λίγων μόλις βημάτων από την ακτογραμμή, συγκαταλέγονται στα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά του σπιτιού. Όπως ανέφερε «με βάση τους σημερινούς κανονισμούς, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατασκευαστούν».
Στο εσωτερικό, το ενιαίο σαλόνι συνδέεται με την τραπεζαρία και την κουζίνα, ενώ οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες εξασφαλίζουν πανοραμική θέα στον ωκεανό από σχεδόν κάθε σημείο του σπιτιού. Επιπλέον, η κατοικία περιλαμβάνει ανεξάρτητο ξενώνα, επιπλέον δωμάτια φιλοξενίας και γραφείο.
Η πώληση του ακινήτου γίνεται λίγους μήνες αφότου η Μίτσελ μίλησε δημόσια για την κατάσταση της υγείας της, περιγράφοντας πώς το ανεύρυσμα που υπέστη το 2015 άλλαξε τη ζωή της. Η τραγουδοποιός είχε αποκαλύψει ότι χρειάστηκε να μάθει ξανά να περπατά, να μιλά και να παίζει κιθάρα.
Η κατοικία των 370 τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα. Σύμφωνα με την Coldwell Banker Realty, ανήκει σε πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Walt Disney Company, το οποίο την είχε αγοράσει το 1988 από την ερμηνεύτρια του «Blue».
Το σπίτι διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια, προσφέρει άμεση πρόσβαση στην παραλία και έχει θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό. Μιλώντας στο περιοδικό People, η μεσίτρια Τζόις Ρέι επισήμανε ότι η πισίνα και το σπα, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση λίγων μόλις βημάτων από την ακτογραμμή, συγκαταλέγονται στα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά του σπιτιού. Όπως ανέφερε «με βάση τους σημερινούς κανονισμούς, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατασκευαστούν».
Joni Mitchell’s Former Malibu Estate Hits the Market for $27 Million — See Inside! https://t.co/aOXPMiyUZ6— People (@people) July 22, 2026
Η πώληση του ακινήτου γίνεται λίγους μήνες αφότου η Μίτσελ μίλησε δημόσια για την κατάσταση της υγείας της, περιγράφοντας πώς το ανεύρυσμα που υπέστη το 2015 άλλαξε τη ζωή της. Η τραγουδοποιός είχε αποκαλύψει ότι χρειάστηκε να μάθει ξανά να περπατά, να μιλά και να παίζει κιθάρα.
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