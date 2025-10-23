Ιωάννα Μαλέσκου για τα σχόλια που αφορούν στην προσωπική της ζωή: Είμαι τόσο καλά και αναρωτιέμαι γιατί ψάχνεται ο κόσμος
Τώρα δεν έχω κάτι να μοιραστώ, σχολίασε η παρουσιάστρια
Τις φήμες και τα σχόλια γύρω από την προσωπική της ζωή σχολίασε η Ιωάννα Μαλέσκου, υπογραμμίζοντας ότι βιώνει μια καλή περίοδο και αναρωτήθηκε από πού πηγάζει η περιέργεια του κόσμου.
Το τελευταίο διάστημα, η παρουσιάστρια έχει κληθεί αρκετές φορές να απαντήσει σχετικά με τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να χωρίζει με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι οι ερωτήσεις που της γίνονται δεν αφορούν τόσο στα επαγγελματικά θέματα, αλλά στην προσωπική της ζωή.
Παράλληλα, η Ιωάννα Μαλέσκου εξήγησε ότι δεν έχει επιτρέψει ποτέ σε κανέναν να εισέλθει σε λεπτομέρειες για τη ζωή της: «Δεν μου αρέσει που οι ερωτήσεις από τη σφαίρα του επαγγελματικού έχουν πάει στη σφαίρα του προσωπικού. Το θεωρώ πολύ κακό, πολύ άκομψο και κυρίως πολύ άδικο για έναν άνθρωπο που δεν έχει επιτρέψει ποτέ να μπουν σε λεπτομέρειες για τη ζωή του. Μόνο αν εγώ θελήσω κάπως ή με κάποιο τρόπο να μοιραστώ κάτι, τότε θα το κάνω. Τώρα δεν έχω κάτι να μοιραστώ. Αλήθεια. Είμαι τόσο καλά και αναρωτιέμαι γιατί ψάχνεται ο κόσμος. Ας τους αφήσουμε. Είναι δικό τους πρόβλημα, δεν είναι δικό μου».
Πριν από περίπου έναν μήνα, η παρουσιάστρια απάντησε στις φήμες που τη θέλουν να χωρίζει με τον Κωνσταντίνο Δανιά, εκφράζοντας την ενόχλησή της και τονίζοντας πως δεν της αρέσει η προσοχή που δίνεται στην προσωπική της ζωή. Ανέφερε ακόμη, πως εάν αισθανθεί την ανάγκη να μοιραστεί κάτι, θα το κάνει όταν το αποφασίσει η ίδια.
Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», η Ιωάννα Μαλέσκου δήλωσε: «Το τι συζητάω στο σπίτι μου και τι κάνω, είναι προσωπικό θέμα για εμένα και την οικογένειά μου. Αυτό που ανέφερα ως εκβιαστικό είναι η πίεση που ασκείται σε εμένα και όχι μόνο. Δεν έχω κάτι να απαντήσω, αλλά αν κάποτε προκύψει κάτι που νιώσω ότι πρέπει να το επικοινωνήσω, θα το κάνω. Είμαστε μια χαρά. Θα μιλάμε τώρα για το τι συμβαίνει στο σπίτι μου και τι κάνω όταν κλείνει η πόρτα;».
Επιπλέον, πρόσθεσε ότι ακόμα κι αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην προσωπική της ζωή, δεν θα έπρεπε να δέχεται τέτοιες ερωτήσεις. «Δεν έχω κάτι να πω, αλλά και αν είχα κάποιο θέμα, είναι ωραίο και ευγενικό να σταυρώνει κανείς τον άλλον; Είναι ντροπή», είπε.
Ιωάννα Μαλέσκου για τις φήμες που τη θέλουν να χωρίζει: «Είναι ντροπή»
