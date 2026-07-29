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Champions League: Στους ανίσχυρους η ΑΕΚ μετά την ανατροπή της Ντινάμο Ζάγκρεμπ
Champions League: Στους ανίσχυρους η ΑΕΚ μετά την ανατροπή της Ντινάμο Ζάγκρεμπ
Η αποβολή του Μπούρκι άλλαξε τα δεδομένα και οι Κροάτες ισοφάρισαν την Τουν μέσα σε τέσσερα λεπτά
Η ΑΕΚ βρέθηκε ένα ημίχρονο μακριά από το να βρεθεί στους ισχυρούς στην κλήρωση των Play Offs του Champions League, καθώς η Τουν νικούσε με 2-0 την Ντινάμο Ζάγκρεμπ στο Μάξιμιρ, όμως η αποβολή του Μπούρκι στο 67' άλλαξε τα δεδομένα. Οι Κροάτες ισοφάρισαν τα δυο γκολ μέσα σε 4 λεπτά (74' - 78') και το γκολ του Βάλινιτς έστειλε την ομάδα του στον 3ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και συνάμα «έσπρωξε» τον Δικέφαλο στο group των ανίσχυρων.
Οι Πρωταθλητές θέλουν... θαύμα που φαντάζει αδύνατο για να βρεθούν (ανέλπιστα) στους ισχυρούς, καθώς και οι τρεις ομάδες που την ενδιαφέρουν να αποκλειστούν έχουν «καθαρό» προβάδισμα πρόκρισης. Θυμίζουμε πως η Ένωση ήθελε έναν αποκλεισμό σε τέσσερα ζευγάρια.
Η κλήρωση για τα Play Offs του Champions League θα γίνει το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8, 13:00). Το πρώτο ματς του Δικεφάλου θα είναι στις 18 ή 19 Αυγούστου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα (25 ή 26 Αυγούστου).
29 Ιουλίου
Λεχ Πόζναν - Άαρχους (4-1) 20:00
Ερυθρός Αστέρας - Λαρν (4-0) 21:00
Σλόβαν Μπρατισλάβας - Ιμπέρια (2-0) 21:15
*(με bold οι ισχυροί που θέλει η ΑΕΚ να αποκλειστούν και σε παρένθεση το σκορ του πρώτου ματς)
Ερυθρός Αστέρας / Λαρν – Βίκινγκουρ / Χάποελ Μπερ Σεβά
Ντινάμο Ζάγκρεμπ / Κλάκσβικ – Ζάλγκιρις
Σλόβαν Μπρατισλάβας / Ιμπέρια – Μιάλμπι
Λεχ Πόζναν / Άαρχους – Σαμπάχ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ρεβάνς στον Β' προκριματικό γύρο του Champions League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):
Τρίτη 28/7
Οι Πρωταθλητές θέλουν... θαύμα που φαντάζει αδύνατο για να βρεθούν (ανέλπιστα) στους ισχυρούς, καθώς και οι τρεις ομάδες που την ενδιαφέρουν να αποκλειστούν έχουν «καθαρό» προβάδισμα πρόκρισης. Θυμίζουμε πως η Ένωση ήθελε έναν αποκλεισμό σε τέσσερα ζευγάρια.
Η κλήρωση για τα Play Offs του Champions League θα γίνει το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8, 13:00). Το πρώτο ματς του Δικεφάλου θα είναι στις 18 ή 19 Αυγούστου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα (25 ή 26 Αυγούστου).
Τα ζευγάρια που απασχολούν την ΑΕΚ
29 Ιουλίου
Λεχ Πόζναν - Άαρχους (4-1) 20:00
Ερυθρός Αστέρας - Λαρν (4-0) 21:00
Σλόβαν Μπρατισλάβας - Ιμπέρια (2-0) 21:15
*(με bold οι ισχυροί που θέλει η ΑΕΚ να αποκλειστούν και σε παρένθεση το σκορ του πρώτου ματς)
Πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ ως ανίσχυρηΣέλτικ
Ερυθρός Αστέρας / Λαρν – Βίκινγκουρ / Χάποελ Μπερ Σεβά
Ντινάμο Ζάγκρεμπ / Κλάκσβικ – Ζάλγκιρις
Σλόβαν Μπρατισλάβας / Ιμπέρια – Μιάλμπι
Λεχ Πόζναν / Άαρχους – Σαμπάχ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ρεβάνς στον Β' προκριματικό γύρο του Champions League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):
Τρίτη 28/7
Β' Αγ. Α' Αγ.
Κουόπιο (Φινλανδία)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 0-2 (0-1)
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Μιάλμπι (Σουηδία) 0-0 (0-3)
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Τουν (Ελβετία) 3-2 παρ. / 2-2 κ.δ. (1-1)
Χαρτς (Σκωτία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 0-2 (0-4)
Τσέλιε (Σλοβενία)-Εγκνατία (Αλβανία) 4-1 πέν. / 2-2 κ.δ./παρ. (3-3)
Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Αραράτ (Αρμενία) 2-1 (0-2)
Τετάρτη 29/7
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ομόνοια (Κύπρος) 18:00 (0-1)
Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) 19:00 (0-0)
Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Άαρχους (Δανία) 20:00 (4-1)
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 20:30 (0-1)
Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 20:30 (1-2)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) 21:00 (4-0)
Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 21:00 (0-1)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) 21:15 (2-0)
Τα ζευγάρια της Γ' προκριματικής φάσης
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)/Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)
Μιάλμπι (Σουηδία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)/Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)
Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)/Κραϊόβα (Ρουμανία)-Ομόνοια (Κύπρος)/Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)
Ααρχους (Δανία)/Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)
Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)-Τσέλιε (Σλοβενία)
Βίκινγκουρ (Ισλανδία)/Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Λαρν (Β. Ιρλανδία)/Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)/Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Λιόν (Γαλλία)
Πηγή:www.gazzetta.gr
Κουόπιο (Φινλανδία)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 0-2 (0-1)
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Μιάλμπι (Σουηδία) 0-0 (0-3)
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Τουν (Ελβετία) 3-2 παρ. / 2-2 κ.δ. (1-1)
Χαρτς (Σκωτία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 0-2 (0-4)
Τσέλιε (Σλοβενία)-Εγκνατία (Αλβανία) 4-1 πέν. / 2-2 κ.δ./παρ. (3-3)
Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Αραράτ (Αρμενία) 2-1 (0-2)
Τετάρτη 29/7
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ομόνοια (Κύπρος) 18:00 (0-1)
Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) 19:00 (0-0)
Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Άαρχους (Δανία) 20:00 (4-1)
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 20:30 (0-1)
Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 20:30 (1-2)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) 21:00 (4-0)
Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 21:00 (0-1)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) 21:15 (2-0)
Τα ζευγάρια της Γ' προκριματικής φάσης
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)/Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)
Μιάλμπι (Σουηδία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)/Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)
Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)/Κραϊόβα (Ρουμανία)-Ομόνοια (Κύπρος)/Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)
Ααρχους (Δανία)/Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)
Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)-Τσέλιε (Σλοβενία)
Βίκινγκουρ (Ισλανδία)/Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Λαρν (Β. Ιρλανδία)/Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)/Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Λιόν (Γαλλία)
Πηγή:www.gazzetta.gr
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