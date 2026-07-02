Ο Χιου Τζάκμαν κρέμασε αλυσίδες γύρω από τον λαιμό του και έκανε push-ups, δείτε βίντεο
Ο Χιου Τζάκμαν κρέμασε αλυσίδες γύρω από τον λαιμό του και έκανε push-ups, δείτε βίντεο
Καλύτερα να παραμένεις σε φόρμα, παρά να την κυνηγάς, έγραψε με χιούμορ ο 57χρονος ηθοποιός
Push-ups έκανε ο Χιου Τζάκμαν ενώ είχε κρεμάσει αλυσίδες γύρω από τον λαιμό του, όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβασε στα social media.
Ο 57χρονος ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers του μία από τις ασκήσεις γυμναστικής που ακολουθεί για να παραμένει σε φόρμα, με το τραγούδι «Push it» των Salt-N-Pepa να ακούγεται παράλληλα.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Χιου Τζάκμαν έγραψε με χιούμορ, κάνοντας αναφορά στην προπονήτριά του: «Καλύτερα να παραμένεις σε φόρμα, παρά να την κυνηγάς. Αυτό το θυμίζω στον εαυτό μου κάθε φορά που η Μπεθ θέλει άλλο ένα σετ». Στο τέλος του βίντεο, μάλιστα, ο ίδιος ξεσπά σε γέλια.
Δείτε το βίντεο
Ο 57χρονος ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers του μία από τις ασκήσεις γυμναστικής που ακολουθεί για να παραμένει σε φόρμα, με το τραγούδι «Push it» των Salt-N-Pepa να ακούγεται παράλληλα.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Χιου Τζάκμαν έγραψε με χιούμορ, κάνοντας αναφορά στην προπονήτριά του: «Καλύτερα να παραμένεις σε φόρμα, παρά να την κυνηγάς. Αυτό το θυμίζω στον εαυτό μου κάθε φορά που η Μπεθ θέλει άλλο ένα σετ». Στο τέλος του βίντεο, μάλιστα, ο ίδιος ξεσπά σε γέλια.
Δείτε το βίντεο
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