Δύο θάνατοι λουομένων την Τρίτη στον Μαραθώνα και το Μεσολόγγι

Ένας άνδρας και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα την Τρίτη, σε διαφορετικά περιστατικά, αναφέρει το Λιμενικό.Ειδικότερα, η Λιμενική Αρχή της Ραφήνας ότι έναςανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μαραθώνα Αττικής.Ακόμη, μία 60χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τουρλίδα Μεσολογγίου.Εν τω μεταξύ, την Δευτέρα καταγράφηκαν τέσσερις θάνατοι λουομένων.Πρόκειται για έναν 81χρονο ημεδαπό που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Ντιπί κόλπου Γέρας Λέσβου, έναν 76χρονο ημεδαπό από τη θαλάσσια περιοχή «Ποταμός» Επανομής Θεσσαλονίκης, μία 76χρονη από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ακράτας και έναν 65χρονο από την παραλία Αλυκές στη Χαλκίδα.Για όλα τα περιστατικά διενεργείται προανάκριση ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.