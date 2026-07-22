Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από μπουρίνι: Ξεριζώθηκαν δέντρα, διακοπές ρεύματος στο νησί
Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από μπουρίνι: Ξεριζώθηκαν δέντρα, διακοπές ρεύματος στο νησί
Απότομη η αλλαγή του καιρού που έφερε προβλήματα στο οδικό δίκτυο
Προβλήματα δημιούργησε στην Κέρκυρα απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση.
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν τα μεσάνυχτα αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα.
Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έχει βυθιστεί στο σκοτάδι τμήμα του νησιού.
Δείτε βίντεο:
Η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δένδρα έχουν κλείσει δρόμους. Παράλληλα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Από τις πτώσεις δένδρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές, στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι προβλήματα υπάρχουν στον δρόμο προς τον Πελεκά, την Παλαιοκαστρίτσα και τον Κάτω Γαρούνα, όπως και άλλα σημεία.
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν τα μεσάνυχτα αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα.
Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έχει βυθιστεί στο σκοτάδι τμήμα του νησιού.
Δείτε βίντεο:
Η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δένδρα έχουν κλείσει δρόμους. Παράλληλα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Από τις πτώσεις δένδρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές, στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι προβλήματα υπάρχουν στον δρόμο προς τον Πελεκά, την Παλαιοκαστρίτσα και τον Κάτω Γαρούνα, όπως και άλλα σημεία.
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