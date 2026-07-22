Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από μπουρίνι: Ξεριζώθηκαν δέντρα, διακοπές ρεύματος στο νησί
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα Μπουρίνι Πτώση δέντρου Κακοκαιρία

Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από μπουρίνι: Ξεριζώθηκαν δέντρα, διακοπές ρεύματος στο νησί

Απότομη η αλλαγή του καιρού που έφερε προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από μπουρίνι: Ξεριζώθηκαν δέντρα, διακοπές ρεύματος στο νησί
Προβλήματα δημιούργησε στην Κέρκυρα απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν τα μεσάνυχτα αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα.

Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έχει βυθιστεί στο σκοτάδι τμήμα του νησιού.

Δείτε βίντεο:

Κέρκυρα: Πτώση δέντρου στους Λιαπάδες έκλεισε τμήμα του δρόμου


Η αλλαγή του καιρού ξεκίνησε από την Ερείκουσσα- Απότομο μπουρίνι «σάρωσε» το νησί


Κλείσιμο

Η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δένδρα έχουν κλείσει δρόμους. Παράλληλα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Από τις πτώσεις δένδρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές, στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι προβλήματα υπάρχουν στον δρόμο προς τον Πελεκά, την Παλαιοκαστρίτσα και τον Κάτω Γαρούνα, όπως και άλλα σημεία.

Thema Insights

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Το online supermarket πιο κοντά από ποτέ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Wolt διευρύνουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη κάλυψη και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στις online αγορές supermarket.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης