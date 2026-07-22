Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από μπουρίνι: Ξεριζώθηκαν δέντρα, διακοπές ρεύματος στο νησί

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Προβλήματα δημιούργησε στην Κέρκυρα απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση.Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν τα μεσάνυχταΣε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έχει βυθιστεί στο σκοτάδι τμήμα του νησιού.Η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δένδρα έχουν κλείσει δρόμους. Παράλληλα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.Από τις πτώσεις δένδρων στα καλώδια προκλήθηκανπου γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο.Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι προβλήματα υπάρχουν στον δρόμο προς τον Πελεκά, την Παλαιοκαστρίτσα και τον Κάτω Γαρούνα, όπως και άλλα σημεία.