Τhylane Blondeau: Το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» έκλεισε τα 25

Τα 25 της έκλεισε ηΗ Γαλλίδα καλλονή προχώρησε την Κυριακή 5 Απριλίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram,: «Και ξαφνικά 25. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για αυτή την όμορφη ζωή μου, για την οικογένειά μου, τον αρραβωνιαστικό μου, τους φίλους μου, τη δουλειά μου, την εταιρεία μου και εσάς. Υπάρχει ένα πρόσωπο που λείπει σήμερα. Mon Gégé. Μου λείπεις και σε αγαπώ».Το μοντέλο αναφέρθηκε σ την απουσία ενός αγαπημένου της προσώπου, του Mon Gégé ή αλλιώς Gérard Kadoche, ο οποίος ήταν ο σύντροφος της μητέρας της και έφυγε πριν από λίγους μήνες από τη ζωή.Η Thylane Blondeau βρέθηκε για πρώτη φορά στο προσκήνιο σε πολύ νεαρή ηλικία, όταν σε ηλικία 5 ετών φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Vogue. Είναι κόρη του πρώην ποδοσφαιριστή Patrick Blondeau και της ηθοποιού και τηλεπαρουσιάστριας Veronika Loubry. Η Γαλλίδα καλλονή ξεκίνησε το μόντελινγκ από πολύ μικρή ηκλικία, κάνοντας τα πρώτα της βήματα μόλις στα τέσσερα χρόνια της.Πριν καν ξεκινήσει το σχολείο, περπάτησε στην πασαρέλα σε επίδειξη του σχεδιαστή Jean Paul Gaultier. Λίγα χρόνια αργότερα έκανε εξώφυλλο στο Vogue Enfants. Στα 13 της εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Jalouse, ενώ τρία χρόνια νωρίτερα είχε ήδη χαρακτηριστεί ως «το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» από διεθνή μέσα ενημέρωσης και περιοδικά.