Ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου σπεύδει στο γραφείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο ποινικολόγος, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ποινικολόγος Νεκρός Γραφείο Αθήνα

Ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου σπεύδει στο γραφείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο ποινικολόγος, δείτε βίντεο

Το θύμα αναζητούσαν για ώρες στο τηλέφωνο οι κόρες του χωρίς αποτέλεσμα

Ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου σπεύδει στο γραφείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο ποινικολόγος, δείτε βίντεο
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Στο γραφείο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, επί της 3ης Σεπτεμβρίου, έφτασε μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης ο αδελφός του, λίγη ώρα αφότου αυτός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στα αίματα. Αμέσως ζήτησε από τους αστυνομικούς να ανέβει στο γραφείο να τον δει.

Στους δημοσιογράφους είπε ότι έψαχνε τον αδελφό του από το μεσημέρι της Τρίτης και ότι τελικά τον εντόπισαν οι δίδυμες κόρες του ποινικολόγου, οι οποίες είναι 16 ετών.

Σε δημοσιογράφους είπε ότι οι κοπέλες καλούσαν τον πατέρα τους στο τηλέφωνο χωρίς να μπορούν να τον εντοπίσουν. Ανήσυχες ήλθαν στο γραφείο του και χτυπούσαν τα κουδούνια χωρίς αποτέλεσμα. Τις φωνές τους άκουσε ένας ένοικος της πολυκατοικίας που κάλεσε το θυρωρό της πολυκατοικίας που άνοιξε το γραφείο του ποινικολόγου για να βρεθούν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα.

Ο ποινικολόγος εντοπίστηκε γυμνός σε εμβρυακή στάση και μέσα σε αίματα, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Στο γραφείο του δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης.

Δείτε βίντεο:

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