Αλεξία Κεφαλά σε Fy: Έχω δει στον ύπνο μου άλλους άντρες όσο είμαστε μαζί

«Έχω δει στον ύπνο μου άλλον άντρα όσο είμαστε μαζί, αλλά εντάξει. Έχω δει διάφορους άντρες. Δεν θυμάμαι τώρα ποιους. Τον αδερφό μου, τον μπαμπά μου...». Έπειτα, όμως, δήλωσε πως έχει δει στον ύπνο της τον Young Thug.





Ο Young Thug

Κλείσιμο