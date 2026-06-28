Αλεξία Κεφαλά σε Fy: Έχω δει στον ύπνο μου άλλους άντρες όσο είμαστε μαζί
Αλεξία Κεφαλά σε Fy: Έχω δει στον ύπνο μου άλλους άντρες όσο είμαστε μαζί
Έχω ψάξει το κινητό σου, δεν είναι και δύσκολο, παραδέχτηκε ακόμη η σύζυγος του τράπερ
Πως έχει δει στον ύπνο της άλλους άντρες όσο είναι μαζί με τον Fy παραδέχτηκε η Αλεξία Κεφαλά.
Το ζευγάρι βρέθηκε στο εξομολογητήριο του «After Dark» το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου και ο τράπερ έκανε διάφορες ερωτήσεις στη σύζυγό του τις οποίες περίμενε να απαντήσει με ειλικρίνεια.
Όταν, λοιπόν, ο Fy ρώτησε την Αλεξία Κεφαλά εάν έχει δει στον ύπνο της άλλον άντρα από την ημέρα που είναι σε σχέση, η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά προσπαθώντας αρχικά να αποφύγει να δώσει μία συγκεκριμένη απάντηση: «Έχω δει στον ύπνο μου άλλον άντρα όσο είμαστε μαζί, αλλά εντάξει. Έχω δει διάφορους άντρες. Δεν θυμάμαι τώρα ποιους. Τον αδερφό μου, τον μπαμπά μου...». Έπειτα, όμως, δήλωσε πως έχει δει στον ύπνο της τον Young Thug.
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Ο ράπερ Young Thug
Σε άλλο σημείο της συζήτησής τους, η Αλεξία Κεφαλά έβαλε σε σειρά προτεραιότητας τον ύπνο, το φαγητό και το σεξ, λέγοντας πως το φαγητό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, ενώ ακολουθεί το σεξ και ο ύπνος.
Όταν ρωτήθηκε εάν έχει ψάξει το κινητό του Fy, απάντησε: «Ε ναι, το έχω ψάξει το κινητό σου. Δεν είναι και δύσκολο, ξέρω τον κωδικό».
Τέλος, η Αλεξία Κεφαλά δήλωσε πως το χαρακτηριστικό του συζύγου της που την τρελαίνει περισσότερο «είναι τα μάτια του».
Ο Fy και η σύζυγός του μετρούν πάνω από εφτά χρόνια σχέσης και ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 24 Αυγούστου του 2025.
Το ζευγάρι βρέθηκε στο εξομολογητήριο του «After Dark» το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου και ο τράπερ έκανε διάφορες ερωτήσεις στη σύζυγό του τις οποίες περίμενε να απαντήσει με ειλικρίνεια.
Όταν, λοιπόν, ο Fy ρώτησε την Αλεξία Κεφαλά εάν έχει δει στον ύπνο της άλλον άντρα από την ημέρα που είναι σε σχέση, η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά προσπαθώντας αρχικά να αποφύγει να δώσει μία συγκεκριμένη απάντηση: «Έχω δει στον ύπνο μου άλλον άντρα όσο είμαστε μαζί, αλλά εντάξει. Έχω δει διάφορους άντρες. Δεν θυμάμαι τώρα ποιους. Τον αδερφό μου, τον μπαμπά μου...». Έπειτα, όμως, δήλωσε πως έχει δει στον ύπνο της τον Young Thug.
Δείτε το βίντεο
Ο ράπερ Young Thug
Σε άλλο σημείο της συζήτησής τους, η Αλεξία Κεφαλά έβαλε σε σειρά προτεραιότητας τον ύπνο, το φαγητό και το σεξ, λέγοντας πως το φαγητό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, ενώ ακολουθεί το σεξ και ο ύπνος.
Όταν ρωτήθηκε εάν έχει ψάξει το κινητό του Fy, απάντησε: «Ε ναι, το έχω ψάξει το κινητό σου. Δεν είναι και δύσκολο, ξέρω τον κωδικό».
Τέλος, η Αλεξία Κεφαλά δήλωσε πως το χαρακτηριστικό του συζύγου της που την τρελαίνει περισσότερο «είναι τα μάτια του».
Ο Fy και η σύζυγός του μετρούν πάνω από εφτά χρόνια σχέσης και ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 24 Αυγούστου του 2025.
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