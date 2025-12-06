FY για τη γνωριμία του με την Αλεξία Κεφαλά: Βρεθήκαμε τυχαία από κοντά και μετά της έστειλα στο Instagram
Κλείνουμε επτά χρόνια μαζί, είπε ο τράπερ για τη σύζυγό του
Τη γνωριμία με τη σύζυγό του, Αλεξία Κεφαλά περιέγραψε ο FY, αναφέροντας ότι συναντήθηκαν πρώτη φορά τυχαία και στη συνέχεια ο τράπερ την προσέγγισε μέσω Instagram.
Το ζευγάρι που θα κλείσει επτά χρόνια σχέσης, παντρεύτηκε τον Αύγουστο. Ο FY μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», εξήγησε ότι αρχικά εκείνος, αλλά ούτε η Αλεξία Κεφαλά αποζητούσαν σχέση, με την κοινή τους πορεία να εξελίσσεται φυσικά.
Πιο συγκεκριμένα, ο τράπερ δήλωσε: «Βρεθήκαμε κάπως τυχαία από κοντά, και μετά στο Instagram έγινε το σκηνικό. Της έστειλα με τη μία ότι είναι πολύ όμορφη. Τόσο εύκολα. Κλείνουμε επτά χρόνια μαζί. Μέναμε μαζί σχεδόν από την αρχή, από τους πρώτους μήνες. Δεν ψάχναμε για σχέση. Απλά δέσαμε. Της έκανα πρόταση γάμου στο Color Day Festival, ήθελα να μην υπάρχει επιλογή».
Όσο για τον γάμο του με την Αλεξία Κεφαλά και τη δέσμευση, ο FY ανέφερε: «Οι πιο πολλοί έφεραν χρήματα στο γάμο. Κάποιοι στην τράπεζα, άλλοι φάκελο. Δεν πιστεύω ότι θα φορολογηθούν. Ο γάμος δεν έχει καμία διαφορά με το να είσαι σύντροφος με τον άλλον. Όλο αυτό το πράγμα ήρθε πολύ φυσικά. Το να είσαι σε μια σχέση δεν σημαίνει ότι θα το θέλεις πάντα, αλλά θα το επιλέγεις πάντα. Όταν βλέπω το τατουάζ που έχω για εκείνη στο χέρι μου, μου λέει ότι και μια δύσκολη ημέρα να υπάρχει, πρέπει συνειδητά να επιλέξεις τον άλλον, συμβολίζει τη δέσμευση».
Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον γάμο του στις 24 Αυγούστου, στο Island, με κουμπάρους τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του, Έμιλυ. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, αλλά και αρκετά στελέχη της εταιρείας, αφού η Αλεξία συνεργάζεται επαγγελματικά με το Panik Agency και ο FY ανήκει στο roster της Panik Records. Παρόντες ήταν και διάσημοι φίλοι του ζευγαριού, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, η Natasha Kay και η Cinderella. Οι καλεσμένοι ήταν περίπου 120.
