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Θετικές οι συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, λέει το Ομάν
ΚΟΣΜΟΣ
Ομάν Ιράν Στενά του Ορμούζ

Θετικές οι συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, λέει το Ομάν

Χωρίς να κατονομάσει το Ιράν, το Ομάν καταδίκασε «τις επανειλημμένες επιθέσεις» 

Θετικές οι συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, λέει το Ομάν
Το Ομάν δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τη μελλοντική διαχείριση των Στενών του Ορμούζ είναι «θετικές», προειδοποιώντας παράλληλα για επιθέσεις που έχουν στόχο πλοία σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, την οποία έχει αποκλείσει η Τεχεράνη.

«Οι διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη για τους όρους της ναυσιπλοΐας στα Στενά διεξάγονται σε θετική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Χωρίς να κατονομάσει το Ιράν, το Ομάν καταδίκασε «τις επανειλημμένες επιθέσεις» και κάλεσε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διπλωματική διαδικασία.

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