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Χάος στη Βουλή του Κοσόβου: Βουλευτής της αντιπολίτευσης πέταξε αυγά στον πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κόσοβο Άλμπιν Κούρτι

Χάος στη Βουλή του Κοσόβου: Βουλευτής της αντιπολίτευσης πέταξε αυγά στον πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι, δείτε βίντεο

Η Τίμε Καντριτζάι, από το κόμμα «Συμμαχία», αντέδρασε έντονα όταν ο Άλμπιν Κούρτι δήλωσε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για διαβουλεύσεις με τα πολιτικά κόμματα, προτού προτείνει υποψήφιο για τη θέση του προέδρου της Βουλής

Χάος στη Βουλή του Κοσόβου: Βουλευτής της αντιπολίτευσης πέταξε αυγά στον πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι, δείτε βίντεο
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Μεγάλη ένταση επικράτησε σήμερα στο κοινοβούλιο του Κοσόβου με μια βουλευτή της αντιπολίτευσης να πετάει αυγά προς τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της χώρας Άλμπιν Κούρτι κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Βουλής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η βουλευτής της αντιπολίτευσης Τίμε Καντριτζάι, από το κόμμα «Συμμαχία» (Aleanca), αντέδρασε έντονα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όταν ο Άλμπιν Κούρτι δήλωσε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τα πολιτικά κόμματα, προτού προτείνει υποψήφιο για τη θέση του προέδρου της Βουλής.

Η Καντριτζάι έβγαλε αυγά από την τσάντα της και τα εκτόξευσε προς τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, φωνάζοντας «Ντροπή, ντροπή», προκαλώντας αναστάτωση στην αίθουσα.





Το επεισόδιο σημειώθηκε στον απόηχο των πρόωρων εκλογών της 7ης Ιουνίου, οι οποίες δεν κατάφεραν να δώσουν οριστική λύση στο πολιτικό αδιέξοδο του Κοσόβου.

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Το κίνημα «Αυτοδιάθεση» του Άλμπιν Κούρτι αναδείχθηκε σε πρώτη πολιτική δύναμη, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η αδυναμία συγκρότησης σταθερής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας έχει οδηγήσει σε παρατεταμένες διαβουλεύσεις, με την εκλογή προέδρου της Βουλής να αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.


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