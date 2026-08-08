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Χάος στη Βουλή του Κοσόβου: Βουλευτής της αντιπολίτευσης πέταξε αυγά στον πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι, δείτε βίντεο
Η Τίμε Καντριτζάι, από το κόμμα «Συμμαχία», αντέδρασε έντονα όταν ο Άλμπιν Κούρτι δήλωσε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για διαβουλεύσεις με τα πολιτικά κόμματα, προτού προτείνει υποψήφιο για τη θέση του προέδρου της Βουλής
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η βουλευτής της αντιπολίτευσης Τίμε Καντριτζάι, από το κόμμα «Συμμαχία» (Aleanca), αντέδρασε έντονα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όταν ο Άλμπιν Κούρτι δήλωσε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τα πολιτικά κόμματα, προτού προτείνει υποψήφιο για τη θέση του προέδρου της Βουλής.
Η Καντριτζάι έβγαλε αυγά από την τσάντα της και τα εκτόξευσε προς τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, φωνάζοντας «Ντροπή, ντροπή», προκαλώντας αναστάτωση στην αίθουσα.
An opposition lawmaker threw eggs at Kosovo's acting Prime Minister Albin Kurti after he told parliament he needed more time to hold talks with other parties before proposing a candidate for speaker following the June snap election pic.twitter.com/iPBaV6cQij— Reuters (@Reuters) August 8, 2026
Corrupted officials from opposition parties in Kosovo parliament can’t stand Albin Kurti going after corruption anymore and have started to attack him pic.twitter.com/BhGB5gH6mk— Leo (@fakqetni) August 8, 2026
Το επεισόδιο σημειώθηκε στον απόηχο των πρόωρων εκλογών της 7ης Ιουνίου, οι οποίες δεν κατάφεραν να δώσουν οριστική λύση στο πολιτικό αδιέξοδο του Κοσόβου.
Το κίνημα «Αυτοδιάθεση» του Άλμπιν Κούρτι αναδείχθηκε σε πρώτη πολιτική δύναμη, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Η αδυναμία συγκρότησης σταθερής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας έχει οδηγήσει σε παρατεταμένες διαβουλεύσεις, με την εκλογή προέδρου της Βουλής να αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.
Kosovo’s ruling party leader pelted with eggs by opposition MP during parliamentary session— NEXTA (@nexta_tv) August 8, 2026
The MP threw eggs at the leader of the ruling party inside the chamber.
His fellow party members rushed to defend their leader, after which the parliamentary session was suspended. pic.twitter.com/QDJONUgnVY
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