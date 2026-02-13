Γρηγόρης Αρναούτογλου: Πέρασα από πολλές διακυμάνσεις, έχω φάει διάφορα χαστούκια στη ζωή μου
GALA
Γρηγόρης Αρναούτογλου Τηλεόραση

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Πέρασα από πολλές διακυμάνσεις, έχω φάει διάφορα χαστούκια στη ζωή μου

Προσπαθώ να έχω χαμηλά το κεφάλι, δήλωσε ο παρουσιαστής

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Πέρασα από πολλές διακυμάνσεις, έχω φάει διάφορα χαστούκια στη ζωή μου
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στις δυσκολίες που έχει συναντήσει στην καριέρα του και στην προσωπική του διαδρομή στάθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, επισημαίνοντας ότι έχει περάσει από πολλές διακυμάνσεις.

Ο παρουσιαστής βρέθηκε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Real View» και μεταξύ άλλων, μίλησε για την πορεία του στην τηλεόραση, τα εμπόδια που βρήκε στον δρόμο του, αλλά και τη δουλειά που χρειάστηκε να κάνει με τον εαυτό του. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υπογράμμισε χαρακτηριστικά, ότι προσπάθησε να περιορίσει τον εγωισμό του και να πορευτεί στη ζωή του με ταπεινότητα.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής εξήγησε: «Προσπάθησα να κάνω πολύ δουλειά με τον εαυτό μου στη μάχη του εγωισμού, είναι πάρα πολύ όμορφο. Μου αρέσει που μου συμβαίνουν αυτά στη ζωή μου. Πέρασα από πολλές διακυμάνσεις. Τα έβαλα με τον εγωισμό μου. Είμαι ταπεινός, μέχρι που εμφανίστηκε ένας γέροντας στη ζωή μου και μου είπε "δεν είσαι τόσο σημαντικός για να είσαι τόσο ταπεινός". Έχω φάει διάφορα χαστούκια στη ζωή μου, προσπαθώ να έχω χαμηλά το κεφάλι, να κάνω κάθε ημέρα όσο γίνεται πιο όμορφα πράγματα. Χαίρομαι όταν συμβαίνουν ωραία περιστατικά σε σε μία τηλεόραση που είναι γεμάτη σκοτάδι και αίμα».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgd8x8sv02u9)
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

METRO Cash & Carry: Δυναμική παρουσία στη HORECA με ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματία

Με 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρωμένες λύσεις, εξειδικευμένη υποστήριξη και χιλιάδες προϊόντα για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, τα METRO Cash & Carry είναι ο απόλυτος One Stop Shop προορισμός.

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης