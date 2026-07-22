Χρηματιστήριο: Ελεγχόμενη διόρθωση μετά το διήμερο ανοδικό σερί
Χρηματιστήριο: Ελεγχόμενη διόρθωση μετά το διήμερο ανοδικό σερί
Πέφτει η αυλαία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aktor - Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των 59,52 εκατ. νέων μετοχών από την ΑΜΚ της ElvalHalcor - Σήμερα η αποκοπή μερίσματος της Jumbo
Σε ήπια πτωτικό έδαφος κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν ένα μέρος των κερδών που αποκόμισαν από τη διήμερη άνοδο, η οποία επανέφερε τον Γενικό Δείκτη στις 2.500 μονάδες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (22/7) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -0,21% και διαπραγματεύεται στις 2.495,48 μονάδες. Σε περίπου 14 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.492,29 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.506,24 μονάδες.
Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται η εγχώρια αγορά, καθώς η προσπάθεια ανάκαμψης καλείται να επιβιώσει μέσα σε ένα εξαιρετικά ρευστό διεθνές περιβάλλον. Η Αθήνα στρέφεται πλέον σε αυστηρά επιλεκτικές τοποθετήσεις, εστιάζοντας σε μετοχές που διαθέτουν ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας και σαφείς εταιρικούς καταλύτες, ικανούς να αμυνθούν στις εξωτερικές πιέσεις.
Ο βασικός «πονοκέφαλος» για τις διεθνείς αγορές παραμένει η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους. Η τιμή του αργού τύπου Brent «σκαρφάλωσε» στα 92 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό έξι εβδομάδων.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (22/7) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -0,21% και διαπραγματεύεται στις 2.495,48 μονάδες. Σε περίπου 14 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.492,29 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.506,24 μονάδες.
Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται η εγχώρια αγορά, καθώς η προσπάθεια ανάκαμψης καλείται να επιβιώσει μέσα σε ένα εξαιρετικά ρευστό διεθνές περιβάλλον. Η Αθήνα στρέφεται πλέον σε αυστηρά επιλεκτικές τοποθετήσεις, εστιάζοντας σε μετοχές που διαθέτουν ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας και σαφείς εταιρικούς καταλύτες, ικανούς να αμυνθούν στις εξωτερικές πιέσεις.
Ο βασικός «πονοκέφαλος» για τις διεθνείς αγορές παραμένει η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους. Η τιμή του αργού τύπου Brent «σκαρφάλωσε» στα 92 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό έξι εβδομάδων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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