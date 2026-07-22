Χρηματιστήριο: Ελεγχόμενη διόρθωση μετά το διήμερο ανοδικό σερί

Πέφτει η αυλαία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aktor - Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των 59,52 εκατ. νέων μετοχών από την ΑΜΚ της ElvalHalcor - Σήμερα η αποκοπή μερίσματος της Jumbo