Η συγκινητική αναφορά του Χάρι Στάιλς σε συναυλία του: Μου συνέβησαν δύσκολα πράγματα, έχασα κάποιους φίλους τα τελευταία δύο χρόνια
Ο τραγουδιστής μίλησε για τις απώλειες που αντιμετώπισε και τον αντίκτυπο που είχαν στη ζωή του σε live του στο Άμστερνταμ
Μία συγκινητική αναφορά έκανε ο Χάρι Στάιλς κατά τη διάρκεια συναυλίας του, δηλώνοντας πως του συνέβησαν δύσκολα πράγματα το τελευταίο διάστημα της ζωής του και πως μέσα σε δύο χρόνια έχασε κάποιους φίλους του.
Ο 32χρονος τραγουδιστής ενώ βρισκόταν σε live του στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together», περιέγραψε τον αντίκτυπο που είχε πάνω του η απώλεια, αναφερόμενος στο διάστημα που έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Απευθυνόμενος στο κοινό, ο Στάιλς είπε αρχικά: «Υπήρξαν κάποια υπέροχα πράγματα που μου συνέβησαν και υπήρξαν και κάποια δύσκολα πράγματα που μου συνέβησαν». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχασα κάποιους φίλους τα τελευταία δύο χρόνια. Για μένα, έχοντας χρόνο να αφήσω αυτές τις μεγάλες στιγμές να συμβούν, συνειδητοποίησα πόσο εύθραυστη, όμορφη, υπέροχη, δύσκολη, άσχημη και εμπνευσμένη μπορεί να είναι η ζωή».
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ανέφερε: «Ελπίζω απόψε, όντας όλοι μαζί σε αυτόν τον χώρο, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια καλή ενέργεια μαζί».
Ανάμεσα στα πρόσωπα τα οποία έχασε ο τραγουδιστής από τη ζωή του βρίσκεται και ο Λίαμ Πέιν, που ήταν επίσης πρώην μέλος των One Direction. Ο Λίαμ Πέιν πέθανε σε ηλικία 31 ετών τον Οκτώβριο του 2024, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά είχε καταναλώσει αλκοόλ και κοκαΐνη.
