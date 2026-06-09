Ο Χάρι Στάιλς ξέχασε τους στίχους τραγουδιού του σε συναυλία στο Άμστερνταμ και ρωτούσε τους θεατές
Ο Χάρι Στάιλς ξέχασε τους στίχους τραγουδιού του σε συναυλία στο Άμστερνταμ και ρωτούσε τους θεατές
Ο τραγουδιστής προσπάθησε να ερμηνεύσει το «Cherry» όμως μπερδεύτηκε και τελικά απολογήθηκε αμήχανος επί σκηνής
Τους στίχους τραγουδιού του ξέχασε ο Χάρι Στάιλς σε συναυλία του στο Άμστερνταμ, με αποτέλεσμα να ρωτά τους θεατές ποια ήταν τα λόγια που έπρεπε να τραγουδήσει.
Ο 32χρονος τραγουδιστής, που βρίσκεται στην παγκόσμια περιοδεία του «Together, Together», ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Cherry», ωστόσο λίγο πριν ξεκινήσει το πρώτο κουπλέ, φάνηκε εμφανώς μπερδεμένος. Τότε σταμάτησε να παίζει κιθάρα και απευθύνθηκε στους θαυμαστές του, ρωτώντας: «Ποια είναι τα λόγια; Ποιο είναι το πρώτο κουπλέ;», με εκείνους να προσπαθούν να βοηθήσουν, αλλά οι διαφορετικοί ρυθμοί και φωνές έκαναν την κατάσταση ακόμη πιο χαοτική, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από θεατή στο TikTok.
Δείτε το βίντεο
Τελικά, ο Στάιλς πλησίασε το κοινό για να ζητήσει βοήθεια από έναν συγκεκριμένο θεατή, πριν επιστρέψει στο μικρόφωνο και συνεχίσει την εμφάνισή του, λέγοντας χαμογελαστός αλλά ταυτόχρονα αμήχανος: «Συγγνώμη γι’ αυτό».
Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα social media, με τους θαυμαστές να αντιδρούν με χιούμορ και τρυφερότητα, σχολιάζοντας πόσο αυθόρμητος και ανθρώπινος ήταν στη σκηνή.
Ο 32χρονος τραγουδιστής, που βρίσκεται στην παγκόσμια περιοδεία του «Together, Together», ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Cherry», ωστόσο λίγο πριν ξεκινήσει το πρώτο κουπλέ, φάνηκε εμφανώς μπερδεμένος. Τότε σταμάτησε να παίζει κιθάρα και απευθύνθηκε στους θαυμαστές του, ρωτώντας: «Ποια είναι τα λόγια; Ποιο είναι το πρώτο κουπλέ;», με εκείνους να προσπαθούν να βοηθήσουν, αλλά οι διαφορετικοί ρυθμοί και φωνές έκαναν την κατάσταση ακόμη πιο χαοτική, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από θεατή στο TikTok.
Δείτε το βίντεο
@notyourmachinegirl He had to ask a fan how the song started 😭😭😭 #TOGETHERTOGETHER ♬ original sound - DN
Τελικά, ο Στάιλς πλησίασε το κοινό για να ζητήσει βοήθεια από έναν συγκεκριμένο θεατή, πριν επιστρέψει στο μικρόφωνο και συνεχίσει την εμφάνισή του, λέγοντας χαμογελαστός αλλά ταυτόχρονα αμήχανος: «Συγγνώμη γι’ αυτό».
Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα social media, με τους θαυμαστές να αντιδρούν με χιούμορ και τρυφερότητα, σχολιάζοντας πόσο αυθόρμητος και ανθρώπινος ήταν στη σκηνή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα