Απόστολος Γκλέτσος: Όσο μεγαλώνει κανείς, βαδίζει προς το τέλος όλο και πιο χαρούμενος γιατί τα βρίσκει με τον εαυτό του





Στη συνέχεια, ρωτήθηκε εάν πιστεύει πολύ στον Θεό και τόνισε: «Δεν είναι το θέμα να πιστεύεις. Το θέμα είναι ότι αναπτύσσεται μια σχέση. Τώρα στα 60 είναι αλλιώς τα πράγματα, πας αλλού, είναι άλλες οι σφαίρες».

Πιο χαρούμενος θεωρεί ο Απόστολος Γκλέτσος πως είναι κανείς όσο μεγαλώνει και βαδίζει προς το τέλος, γιατί τα βρίσκει με τον εαυτό του.Ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τρίτη 23 Ιουνίου αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει στη ζωή του, εξηγώντας πως με το πέρασμα του χρόνου αυτές μειώνονται και πλέον είναι πιο ευτυχισμένος. Όπως επισήμανε, το ότι έχει καλύτερη σχέση με τον εαυτό του και πιστεύει στον Θεό, τον έχει βοηθήσει σε αυτό.Ο Απόστολος Γκλέτσος όταν ρωτήθηκε αν έχει σκοτεινές στιγμές στη ζωή του, απάντησε χαρακτηριστικά: «Αλίμονο. Ποιος δεν έχει σκοτεινά μονοπάτια, ποιος δεν έχει προβλήματα καθημερινότητας; Απλά όσο μεγαλώνει κανείς, λιγοστεύουν αυτά και βαδίζει προς το τέλος όλο και πιο χαρούμενος, όλο και πιο ευτυχισμένος, γιατί τα βρίσκει με τον εαυτό του. Η δύναμη πηγάζει από τότε που τα βρίσκεις με τον εαυτό σου και και με τον Θεό».