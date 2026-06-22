Η Ολίβια Ροντρίγκο κυριάρχησε για τρίτη φορά στο Billboard 200, το νέο της άλμπουμ βρέθηκε ξανά στην κορυφή

Πρόκειται για το «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» που κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου - Η τραγουδίστρια είχε κατακτήσει στο παρελθόν την πρώτη θέση, με το «Sour» το 2021 αλλά και με το «Guts» το 2023