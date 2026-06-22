Η Ολίβια Ροντρίγκο κυριάρχησε για τρίτη φορά στο Billboard 200, το νέο της άλμπουμ βρέθηκε ξανά στην κορυφή
Η Ολίβια Ροντρίγκο κυριάρχησε για τρίτη φορά στο Billboard 200, το νέο της άλμπουμ βρέθηκε ξανά στην κορυφή
Πρόκειται για το «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» που κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου - Η τραγουδίστρια είχε κατακτήσει στο παρελθόν την πρώτη θέση, με το «Sour» το 2021 αλλά και με το «Guts» το 2023
Για τρίτη φορά στην καριέρα της κυριάρχησε η Ολίβια Ροντρίγκο στο Billboard 200, καθώς το νέο της άλμπουμ έκανε ένα μοναδικό ντεμπούτο στην κορυφή του αμερικανικού chart.
Το «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», το οποίο κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου, συγκέντρωσε το εντυπωσιακό νούμερο των 485.000 ισοδύναμων μονάδων άλμπουμ κατά την κυκλοφορία του, αποτελώντας για την ποπ σταρ την πιο επιτυχημένη εβδομάδα της καριέρας της μέχρι σήμερα καθώς και την καλύτερη για άλμπουμ σόλο καλλιτέχνη για φέτος.
Ο τρίτος δίσκος της έλαβε σημαντική ώθηση από 15 διαφορετικές φυσικές εκδόσεις, ενώ οι πωλήσεις βινυλίου ανήλθαν σε 164.000 μονάδες, αποτελώντας την κορυφαία εβδομάδα της τραγουδίστριας στο συγκεκριμένο φορμάτ, αλλά και τη πιο επιτυχημένη σε πωλήσεις βινυλίου από γυναίκα καλλιτέχνιδα για τη φετινή χρονιά.
Η κορυφαία ερμηνεύτρια είχε κατακτήσει και στο παρελθόν την πρώτη θέση, με το ντεμπούτο άλμπουμ της με τίτλο «Sour» το 2021 (295.000 μονάδες) αλλά και με το «Guts», δύο χρόνια αργότερα (302.000 μονάδες).
Πριν από την επίσημη κυκλοφορία του «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», η Ροντρίγκο κυκλοφόρησε το τραγούδι «Drop Dead», το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts, καθώς και το «The Cure» που έφτασε μέχρι το Νο. 5.
Αυτό το διάστημα προετοιμάζεται για την επερχόμενη περιοδεία της με τίτλο «Τhe Unraveled Tour», η οποία ξεκινά στις 25 Σεπτεμβρίου από το Χάρτφορντ του Κονέκτικατ ενώ θα συνεχιστεί στη Βόρεια Αμερική, προτού μεταφερθεί στην Ευρώπη το 2027, σύμφωνα με το Variety.
Η κυριαρχία του «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» στο Top 10 του Billboard 200 αυτή την εβδομάδα εκθρόνισε το «Iceman» του Drake μετά από τέσσερις εβδομάδες παραμονής στη κορυφή, περιορίζοντάς το στη δεύτερη θέση. Το «Dandelion» της Ella Langley είναι στη τρίτη και ακολουθούν το «I'm the Problem» του Morgan Wallen και το «The Great Divide» του Noah Kahan.
Τις υπόλοιπες θέσεις του top 10 συμπληρώνουν το «Thriller» του Michael Jackson, το «Number Ones» επίσης του Jackson, το «One Thing at a Time» του Wallen, το «The Art of Loving» της Olivia Dean και το «Arirang» των BTS.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», το οποίο κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου, συγκέντρωσε το εντυπωσιακό νούμερο των 485.000 ισοδύναμων μονάδων άλμπουμ κατά την κυκλοφορία του, αποτελώντας για την ποπ σταρ την πιο επιτυχημένη εβδομάδα της καριέρας της μέχρι σήμερα καθώς και την καλύτερη για άλμπουμ σόλο καλλιτέχνη για φέτος.
Olivia Rodrigo‘s new album, 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love,' debuted at No. 1 on the Billboard 200 chart, marking her third No. 1 LP and her biggest sales week ever.— Rolling Stone (@RollingStone) June 22, 2026
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Ο τρίτος δίσκος της έλαβε σημαντική ώθηση από 15 διαφορετικές φυσικές εκδόσεις, ενώ οι πωλήσεις βινυλίου ανήλθαν σε 164.000 μονάδες, αποτελώντας την κορυφαία εβδομάδα της τραγουδίστριας στο συγκεκριμένο φορμάτ, αλλά και τη πιο επιτυχημένη σε πωλήσεις βινυλίου από γυναίκα καλλιτέχνιδα για τη φετινή χρονιά.
Η κορυφαία ερμηνεύτρια είχε κατακτήσει και στο παρελθόν την πρώτη θέση, με το ντεμπούτο άλμπουμ της με τίτλο «Sour» το 2021 (295.000 μονάδες) αλλά και με το «Guts», δύο χρόνια αργότερα (302.000 μονάδες).
Πριν από την επίσημη κυκλοφορία του «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», η Ροντρίγκο κυκλοφόρησε το τραγούδι «Drop Dead», το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts, καθώς και το «The Cure» που έφτασε μέχρι το Νο. 5.
Αυτό το διάστημα προετοιμάζεται για την επερχόμενη περιοδεία της με τίτλο «Τhe Unraveled Tour», η οποία ξεκινά στις 25 Σεπτεμβρίου από το Χάρτφορντ του Κονέκτικατ ενώ θα συνεχιστεί στη Βόρεια Αμερική, προτού μεταφερθεί στην Ευρώπη το 2027, σύμφωνα με το Variety.
Η κυριαρχία του «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» στο Top 10 του Billboard 200 αυτή την εβδομάδα εκθρόνισε το «Iceman» του Drake μετά από τέσσερις εβδομάδες παραμονής στη κορυφή, περιορίζοντάς το στη δεύτερη θέση. Το «Dandelion» της Ella Langley είναι στη τρίτη και ακολουθούν το «I'm the Problem» του Morgan Wallen και το «The Great Divide» του Noah Kahan.
Τις υπόλοιπες θέσεις του top 10 συμπληρώνουν το «Thriller» του Michael Jackson, το «Number Ones» επίσης του Jackson, το «One Thing at a Time» του Wallen, το «The Art of Loving» της Olivia Dean και το «Arirang» των BTS.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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