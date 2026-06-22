Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αντάλλαξαν δημόσια ευχές μετά το διαζύγιό τους, οι αναρτήσεις τους στο Instagram

Ανάρτηση έκανε από την πλευρά της και η Νικόλ Κίντμαν, ώστε να ευχηθεί στον πρώην σύζυγό της για τη Γιορτή του Πατέρα. Η ίδια ανέβασε συγκεκριμένα φωτογραφία του δικού της πατέρα που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή αλλά και του Κιθ Έρμπαν με τις δύο κόρες τους, τη 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 15χρονη Φέιθ Μάργκαρετ, στους ώμους του και σε αυτή έγραψε: «Χρόνια πολλά σε όλους τους πατέρες».





Ευχές αντάλλαξαν δημόσια η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν μετά το διαζύγιό τους, μέσα από αναρτήσεις που έκαναν στο Instagram.Ο 58χρονος τραγουδιστής ευχήθηκε στην ηθοποιό για τα 59α γενέθλιά της την Κυριακή 21 Ιουνίου με ένα story, σημειώνοντας: «Χρόνια Πολλά Νικόλ Μαίρη», χρησιμοποιώντας και το μεσαίο της όνομα.Η ανάρτηση αυτή αποτελεί την πρώτη δημόσια κίνησή του προς την ηθοποιό μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους τον Ιανουάριο, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια γάμου. Το ζευγάρι είχε χωρίσει από τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε δικαστικά στο Νάσβιλ.