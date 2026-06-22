Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη στάση του Γιώργου Λιάγκα μετά την παρέμβαση στην εκπομπή του: Αυτό που έκανε ήταν μπούρδα
Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη στάση του Γιώργου Λιάγκα μετά την παρέμβαση στην εκπομπή του: Αυτό που έκανε ήταν μπούρδα
Ο παρουσιαστής απάντησε στις δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα μετά τη διαφωνία τους κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία στο «Πρωινό» σχετικά με τις ψυχαγωγικές εκπομπές της τηλεόρασης
Για το περιστατικό που συνέβη με τον Γιώργο Λιάγκα απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, σημειώνοντας πως το γεγονός ότι μιλούσε μόνος του, ενώ στην τηλεφωνική τους επικοινωνία ο παρουσιαστής δεν του είχε πει όσα έπρεπε, είναι «μπούρδα».
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στην τηλεφωνική παρέμβαση που είχε κάνει στο «Πρωινό» πριν από μερικές ημέρες για να δηλώσει πως πλέον δεν υπάρχει ψυχαγωγία στην τηλεόραση, με τον Γιώργο Λιάγκα την επόμενη ημέρα να διαφωνεί έντονα.
Για το γεγονός αυτό, λοιπόν, όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Breakfast@Star» τη Δευτέρα 22 Ιουνίου επισήμανε πως δεν θέλει να ασχοληθεί ξανά: «Δεν έδειξε καμία κόντρα χρόνων και δεν θέλω να το συνεχίσω κιόλας, γιατί την επόμενη μέρα συνέχισε να μιλάει μόνος του και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν θέλω να ξανασχοληθώ, δεν έχει και καμία ουσία πραγματικά. Αυτό που έκανε ήταν μπούρδα. Επειδή λέει για μπούρδες, αυτό ήταν μπούρδα. Μπούρδα είναι όταν έχεις έναν άνθρωπο στο τηλέφωνο να μιλάς μαζί του και την επόμενη μέρα να συνεχίζεις να μιλάς μόνος σου, ενώ αυτός ήταν εκεί και δεν του τα είπες όπως θα έπρεπε να του τα πεις κατά την άποψή σου», είπε.
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Στη συνέχεια, απάντησε για τη δήλωση του Γιώργου Λιάγκα πως ο ίδιος έχει εμμονή με τη ζώνη 10-1 στα κανάλια: «Δεν θα απαντήσω για την εμμονή με τη ζώνη 10-1. Αν είχα εμμονή με τη ζώνη αυτή, θα συνέβαινε κάτι άλλο. Αφού αυτό πιστεύει, αυτό είναι», ανέφερε.
Κλείνοντας, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξήγησε πως δεν θα έλεγε όχι στο να επιστρέψει σε πρωινή εκπομπή: «Βεβαίως θα ξαναέκανα και πρωινό και τα πάντα. Όσο είμαι στην τηλεόραση θα μπορούσα να ξανακάνω τα πάντα», είπε.
Τι είχε προηγηθεί με τον Γιώργο Λιάγκα
Η διαφωνία ανάμεσα στους δύο άντρες ξεκίνησε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε δηλώσεις του στο «Πρωινό» είπε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ψυχαγωγία και δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν πάρα πολλοί. Θα με βρίσκουν απέναντι κάποιοι που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δέχομαι την ενημέρωση στο επίπεδο που πρέπει να υπάρχει, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που την κάνουν πάρα πολύ καλά, αλλά δεν μου αρέσει ο αχταρμάς, και όπως ακριβώς θέλω να υπάρχει η ενημέρωση, άλλο ένα 50% χρειάζομαι ψυχαγωγία. Αυτή τη στιγμή ψυχαγωγία δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι είναι 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία και το θεωρώ άδικο».
Τότε, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να εκφράσει τη δική του άποψη, επισημαίνοντας πως οι εκπομπές είναι κατά βάση ψυχαγωγικές: «Θεωρώ ότι μέσα στο μυαλό του, είτε ο ίδιος το έχει κάπως λάθος, είτε του το έχουν πει έτσι να είναι λάθος. Από πού είδε ότι στην ελληνική τηλεόραση υπάρχει 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία; Να το κοιτάξει, πραγματικά. Υπάρχει 90% –αν όχι 90%, σίγουρα 75-80%– ψυχαγωγία, και 20% ενημέρωση. Και είναι απλά τα πράγματα. Αν δεν υπήρχε η οδηγία από το ΕΣΡ ότι, για να έχεις πανελλαδική άδεια πρέπει να έχεις συγκεκριμένης διάρκειας ενημερωτικές εκπομπές, τα κανάλια θα επέλεγαν να έχουν μόνο ψυχαγωγία, γιατί μόνο η ψυχαγωγία φέρνει λεφτά. Καμία ειδησεογραφική εκπομπή δεν έχει φέρει λεφτά ποτέ. Μικρά λεφτά μπορείς να φέρεις από διαφημίσεις. Το δε πρόγραμμα που βάζει τα κανάλια “μέσα” θεωρητικά, είναι το δελτίο ειδήσεων. Για να έχεις ένα αξιόμαχο δελτίο ειδήσεων, πληρώνεις ανθρώπους για να κάνεις μία ώρα πρόγραμμα χωρίς διαφημίσεις. Ψυχαγωγία, για να το λήξουμε, σημαίνει: κάνω σίριαλ, είναι ψυχαγωγία, κάνω παιχνίδια, είναι ψυχαγωγία, κάνω σόου, είναι ψυχαγωγία, κάνω συνεντεύξεις, είναι ψυχαγωγία. Ή κάνω ταξιδιωτικά, όλα αυτά είναι ψυχαγωγία. Το 80% του προγράμματος στις τηλεοράσεις είναι ψυχαγωγία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι το 80% ενημέρωση. Επίσης, στο δεύτερο που διαφωνώ είναι το ότι πάει καλά ό,τι έχει χαρά», δήλωσε μεταξύ άλλων.
Εκείνη τη στιγμή ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παρενέβη τηλεφωνικά και έκανε παρατήρηση στον Γιώργο Λιάγκα, όμως ο τελευταίος δεν έδωσε τόσο μεγάλη έκταση εκείνη τη στιγμή, ενώ την επόμενη ημέρα, την Τρίτη 16 Ιουνίου ξεκίνησε να λέει πως δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε θέματα όπως οι γυναικοκτονίες και να προβάλλει μόνο θέματα όπως ο γάμος της Δανάης Μπάρκα, απαντώντας εκ νέου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Να πω και κάτι, γιατί το έχω απωθημένο μέσα μου. Όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο, οφείλεις να είσαι ευγενικός. Και χθες που φιλοξένησα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εγώ κατανοώ απόλυτα τη θέση του και τη σέβομαι απόλυτα. Αυτή την τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή την τηλεόραση κάνει. Ο καθένας αυτό που μπορεί αυτό το κάνει. Και αυτό που κάνει, το κάνει εξαιρετικά, ίσως καλύτερα απ' τον καθένα μας, που το έχουμε κάνει κι εμείς, εννοώ την ψυχαγωγία, για να μην παρεξηγηθώ. Όμως, όπως ο Γρηγόρης μαυρίζει η καρδιά του όταν παίζει ένα τέτοιο θέμα και μετά από μία ώρα δεν μπορείς να πας στον γάμο της Δανάης Μπάρκα, εμένα θα μαύριζε η καρδιά μου, όταν δημοσιογραφικά -γιατί είμαι δημοσιογράφος και αυτό δεν το απεμπολώ- ερχόμουν εδώ σήμερα και ξεκινούσα με τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και δεν ξεκινούσα με τη γυναικοκτονία», είπε.
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στην τηλεφωνική παρέμβαση που είχε κάνει στο «Πρωινό» πριν από μερικές ημέρες για να δηλώσει πως πλέον δεν υπάρχει ψυχαγωγία στην τηλεόραση, με τον Γιώργο Λιάγκα την επόμενη ημέρα να διαφωνεί έντονα.
Για το γεγονός αυτό, λοιπόν, όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Breakfast@Star» τη Δευτέρα 22 Ιουνίου επισήμανε πως δεν θέλει να ασχοληθεί ξανά: «Δεν έδειξε καμία κόντρα χρόνων και δεν θέλω να το συνεχίσω κιόλας, γιατί την επόμενη μέρα συνέχισε να μιλάει μόνος του και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν θέλω να ξανασχοληθώ, δεν έχει και καμία ουσία πραγματικά. Αυτό που έκανε ήταν μπούρδα. Επειδή λέει για μπούρδες, αυτό ήταν μπούρδα. Μπούρδα είναι όταν έχεις έναν άνθρωπο στο τηλέφωνο να μιλάς μαζί του και την επόμενη μέρα να συνεχίζεις να μιλάς μόνος σου, ενώ αυτός ήταν εκεί και δεν του τα είπες όπως θα έπρεπε να του τα πεις κατά την άποψή σου», είπε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, απάντησε για τη δήλωση του Γιώργου Λιάγκα πως ο ίδιος έχει εμμονή με τη ζώνη 10-1 στα κανάλια: «Δεν θα απαντήσω για την εμμονή με τη ζώνη 10-1. Αν είχα εμμονή με τη ζώνη αυτή, θα συνέβαινε κάτι άλλο. Αφού αυτό πιστεύει, αυτό είναι», ανέφερε.
Κλείνοντας, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξήγησε πως δεν θα έλεγε όχι στο να επιστρέψει σε πρωινή εκπομπή: «Βεβαίως θα ξαναέκανα και πρωινό και τα πάντα. Όσο είμαι στην τηλεόραση θα μπορούσα να ξανακάνω τα πάντα», είπε.
Τι είχε προηγηθεί με τον Γιώργο Λιάγκα
Η διαφωνία ανάμεσα στους δύο άντρες ξεκίνησε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε δηλώσεις του στο «Πρωινό» είπε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ψυχαγωγία και δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν πάρα πολλοί. Θα με βρίσκουν απέναντι κάποιοι που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δέχομαι την ενημέρωση στο επίπεδο που πρέπει να υπάρχει, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που την κάνουν πάρα πολύ καλά, αλλά δεν μου αρέσει ο αχταρμάς, και όπως ακριβώς θέλω να υπάρχει η ενημέρωση, άλλο ένα 50% χρειάζομαι ψυχαγωγία. Αυτή τη στιγμή ψυχαγωγία δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι είναι 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία και το θεωρώ άδικο».
Τότε, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να εκφράσει τη δική του άποψη, επισημαίνοντας πως οι εκπομπές είναι κατά βάση ψυχαγωγικές: «Θεωρώ ότι μέσα στο μυαλό του, είτε ο ίδιος το έχει κάπως λάθος, είτε του το έχουν πει έτσι να είναι λάθος. Από πού είδε ότι στην ελληνική τηλεόραση υπάρχει 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία; Να το κοιτάξει, πραγματικά. Υπάρχει 90% –αν όχι 90%, σίγουρα 75-80%– ψυχαγωγία, και 20% ενημέρωση. Και είναι απλά τα πράγματα. Αν δεν υπήρχε η οδηγία από το ΕΣΡ ότι, για να έχεις πανελλαδική άδεια πρέπει να έχεις συγκεκριμένης διάρκειας ενημερωτικές εκπομπές, τα κανάλια θα επέλεγαν να έχουν μόνο ψυχαγωγία, γιατί μόνο η ψυχαγωγία φέρνει λεφτά. Καμία ειδησεογραφική εκπομπή δεν έχει φέρει λεφτά ποτέ. Μικρά λεφτά μπορείς να φέρεις από διαφημίσεις. Το δε πρόγραμμα που βάζει τα κανάλια “μέσα” θεωρητικά, είναι το δελτίο ειδήσεων. Για να έχεις ένα αξιόμαχο δελτίο ειδήσεων, πληρώνεις ανθρώπους για να κάνεις μία ώρα πρόγραμμα χωρίς διαφημίσεις. Ψυχαγωγία, για να το λήξουμε, σημαίνει: κάνω σίριαλ, είναι ψυχαγωγία, κάνω παιχνίδια, είναι ψυχαγωγία, κάνω σόου, είναι ψυχαγωγία, κάνω συνεντεύξεις, είναι ψυχαγωγία. Ή κάνω ταξιδιωτικά, όλα αυτά είναι ψυχαγωγία. Το 80% του προγράμματος στις τηλεοράσεις είναι ψυχαγωγία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι το 80% ενημέρωση. Επίσης, στο δεύτερο που διαφωνώ είναι το ότι πάει καλά ό,τι έχει χαρά», δήλωσε μεταξύ άλλων.
Εκείνη τη στιγμή ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παρενέβη τηλεφωνικά και έκανε παρατήρηση στον Γιώργο Λιάγκα, όμως ο τελευταίος δεν έδωσε τόσο μεγάλη έκταση εκείνη τη στιγμή, ενώ την επόμενη ημέρα, την Τρίτη 16 Ιουνίου ξεκίνησε να λέει πως δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε θέματα όπως οι γυναικοκτονίες και να προβάλλει μόνο θέματα όπως ο γάμος της Δανάης Μπάρκα, απαντώντας εκ νέου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Να πω και κάτι, γιατί το έχω απωθημένο μέσα μου. Όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο, οφείλεις να είσαι ευγενικός. Και χθες που φιλοξένησα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εγώ κατανοώ απόλυτα τη θέση του και τη σέβομαι απόλυτα. Αυτή την τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή την τηλεόραση κάνει. Ο καθένας αυτό που μπορεί αυτό το κάνει. Και αυτό που κάνει, το κάνει εξαιρετικά, ίσως καλύτερα απ' τον καθένα μας, που το έχουμε κάνει κι εμείς, εννοώ την ψυχαγωγία, για να μην παρεξηγηθώ. Όμως, όπως ο Γρηγόρης μαυρίζει η καρδιά του όταν παίζει ένα τέτοιο θέμα και μετά από μία ώρα δεν μπορείς να πας στον γάμο της Δανάης Μπάρκα, εμένα θα μαύριζε η καρδιά μου, όταν δημοσιογραφικά -γιατί είμαι δημοσιογράφος και αυτό δεν το απεμπολώ- ερχόμουν εδώ σήμερα και ξεκινούσα με τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και δεν ξεκινούσα με τη γυναικοκτονία», είπε.
Στη συνέχεια, τόνισε πως θα μπορούσε να κάνει υψηλή τηλεθέαση με ψυχαγωγικά θέματα όπως στο παρελθόν, παρόλα αυτά, τον ενδιαφέρει πλέον περισσότερο να είναι ουσιαστικός: «Για να τελειώνουμε με το θέμα αυτό. Γιατί φεύγοντας από την τηλεόραση, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο -εσείς θα το πείτε αυτό- θέλω να έχω αφήσει ένα αποτύπωμα, με τα λάθη μου, με τα σωστά μου, και να έχω και ένα διακύβευμα, ότι εγώ σε πέντε κρίσιμα θέματα είπα μια άποψη σωστή για την ελληνική κοινωνία. Η μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπηρετώ κι εγώ εξαιρετικά. Και έχω κάνει και 70% με σόου, με, με, με, με… Το θέμα είναι, μεγαλώνοντας, να καταλάβεις ότι πρέπει να γίνεις και ουσιαστικός, όσο κάποιοι σου εκχωρούν αυτή τη δύναμη να μιλάς στα μάτια στον ελληνικό λαό. Για να τελειώνουμε με την ανοησία αυτή πια», είπε.
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