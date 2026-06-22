Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη στάση του Γιώργου Λιάγκα μετά την παρέμβαση στην εκπομπή του: Αυτό που έκανε ήταν μπούρδα

Στη συνέχεια, τόνισε πως θα μπορούσε να κάνει υψηλή τηλεθέαση με ψυχαγωγικά θέματα όπως στο παρελθόν, παρόλα αυτά, τον ενδιαφέρει πλέον περισσότερο να είναι ουσιαστικός: «Για να τελειώνουμε με το θέμα αυτό. Γιατί φεύγοντας από την τηλεόραση, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο -εσείς θα το πείτε αυτό- θέλω να έχω αφήσει ένα αποτύπωμα, με τα λάθη μου, με τα σωστά μου, και να έχω και ένα διακύβευμα, ότι εγώ σε πέντε κρίσιμα θέματα είπα μια άποψη σωστή για την ελληνική κοινωνία. Η μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπηρετώ κι εγώ εξαιρετικά. Και έχω κάνει και 70% με σόου, με, με, με, με… Το θέμα είναι, μεγαλώνοντας, να καταλάβεις ότι πρέπει να γίνεις και ουσιαστικός, όσο κάποιοι σου εκχωρούν αυτή τη δύναμη να μιλάς στα μάτια στον ελληνικό λαό. Για να τελειώνουμε με την ανοησία αυτή πια», είπε.