Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων συλλέγονται και οδηγούνται σε εγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης, χωρίς να επιβαρύνουν το νερό και το έδαφος
Hell’s Angels: To πιο σκληρό club μηχανόβιων στον κόσμο στην «Αυτοψία»
Hell’s Angels: To πιο σκληρό club μηχανόβιων στον κόσμο στην «Αυτοψία»
Ο Αντώνης Σρόιτερ συναντά τον Ιδρυτή του ελληνικού club Γιάννη Ρωσικόπουλο στο τελευταίο επεισόδιο που θα προβληθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου
Μηχανές, δερμάτινα γιλέκα, μία νεκροκεφαλή για έμβλημα και η ομερτά των μελών της διαβόητης αδελφότητας των Hell’s Angels έρχονται στο τελευταίο επεισόδιο, της 14 ης σεζόν, «Αυτοψία».
Ο Αντώνης Σρόιτερ συναντά τον Ιδρυτή του ελληνικού club των Hell’s Angels, Γιάννη Ρωσικόπουλο, σε μία καθηλωτική συζήτηση. Το πέπλο μυστηρίου που καλύπτει την περίφημη αδελφότητα και η πολυτάραχη ζωή του. Πώς από την παρανομία, τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, και την διασύνδεσή του με γνωστή τρομοκρατική οργάνωση στην Γερμανία, βρέθηκε πίσω στην Ελλάδα ιδρύοντας το παράρτημα των Hell’s Angels. Η οικονομική επιτυχία, αλλά και η ανατροπή. Πώς βρέθηκε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής και πώς έφτασε σήμερα να δηλώνει «ράφτης»;
Ακόμα, η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στη διεθνή, ετήσια συνάντηση των Hell’s Angels, στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας, εκεί όπου βρέθηκαν περισσότεροι από 4.000 μοτοσικλετιστές, από κάθε γωνιά του κόσμου.
Δείτε το τρέιλερ
Τι είπαν στην «Αυτοψία» μέλη της παγκόσμιας Ένωσης; Ποιοι είναι οι απαράβατοι Νόμοι της αδελφότητας; Και γιατί κρατούν τα μυστικά της ερμητικά κλειστά;
«Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ, την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, στις 23:45.
Ο Αντώνης Σρόιτερ συναντά τον Ιδρυτή του ελληνικού club των Hell’s Angels, Γιάννη Ρωσικόπουλο, σε μία καθηλωτική συζήτηση. Το πέπλο μυστηρίου που καλύπτει την περίφημη αδελφότητα και η πολυτάραχη ζωή του. Πώς από την παρανομία, τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, και την διασύνδεσή του με γνωστή τρομοκρατική οργάνωση στην Γερμανία, βρέθηκε πίσω στην Ελλάδα ιδρύοντας το παράρτημα των Hell’s Angels. Η οικονομική επιτυχία, αλλά και η ανατροπή. Πώς βρέθηκε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής και πώς έφτασε σήμερα να δηλώνει «ράφτης»;
Ακόμα, η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στη διεθνή, ετήσια συνάντηση των Hell’s Angels, στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας, εκεί όπου βρέθηκαν περισσότεροι από 4.000 μοτοσικλετιστές, από κάθε γωνιά του κόσμου.
Δείτε το τρέιλερ
Τι είπαν στην «Αυτοψία» μέλη της παγκόσμιας Ένωσης; Ποιοι είναι οι απαράβατοι Νόμοι της αδελφότητας; Και γιατί κρατούν τα μυστικά της ερμητικά κλειστά;
«Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ, την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, στις 23:45.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα