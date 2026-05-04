Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους ανησύχησαν και την παρομοίασαν με το Γκόλουμ για την εμφάνισή της στο Σαν Φρανσίσκο, δείτε βίντεο
«Έχετε άλλες ερωτήσεις; Δεν έχω πεθάνει» σχολίασε η ηθοποιός

Με ένα βίντεο στο Instagram και γελώντας επιχείρησε η ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που προκάλεσε η εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο.

Χρησιμοποιώντας ως «δημοσιογράφο» που της κάνει ερωτήσεις τον αδερφό της, η 42χρονη Γουάιλντ απέδωσε την εμφάνισή της στον φακό fisheye της κάμερας, ο οποίος παράγει παραμόρφωση λόγω της εξαιρετικά ευρείας γωνίας του, αν και παραδέχτηκε ότι η εμφάνισή της στο Σαν Φρανσίσκο δεν ήταν και η πιο κολακευτική.

«Τι απαντάς σε όσους λένε ότι είσαι ένα "αναστημένο" πτώμα;» ρώτησε τη Γουάιλντ ο αδελφός της.

«Άκου, αυτός είναι ένας φακός fisheye. Και παραδέχομαι, είναι αυτή η καλύτερη γωνία μου; Ήταν αυτή η καλύτερη εμφάνισή μου ποτέ; Όχι. Είναι ένας φακός fisheye. Δεν ξέρω γιατί ήμουν τόσο κοντά στην κάμερα, δεν χρειαζόταν να είμαι».

«Έχετε άλλες ερωτήσεις; Δεν έχω πεθάνει» έκλεισε το βίντεο γελώντας η ηθοποιός.



Η Γουάιλντ εμφανίστηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο με διογκωμένα μάτια και αδύνατο πρόσωπο, κάνοντας τους θαυμαστές της να αναρωτηθούν ποιος είναι ο λόγος πίσω από την αλλαγμένη της εμφάνιση.

Αφού παρακολούθησαν το βίντεο που κατέγραψε το SFGate, το οποίο ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια views, πολλοί εξέφρασαν φόβους για την εικόνα που παρουσίασε, με πλήθος σχολίων να ακολουθούν.

«Ένα νέο βίντεο της Ολίβια Γουάιλντ έχει γίνει viral και ο κόσμος δεν μπορεί να σταματήσει να κοιτάζει. Οι θεατές εστιάζουν στο πρόσωπό της και στα μάτια της,  προσπαθώντας να καταλάβουν τι έχει αλλάξει», σχολίασε κάποιος.  «Νέες φωτογραφίες της Ολίβια Γουάιλντ απέχουν περίπου οκτώ χρόνια μεταξύ τους. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς είναι δυνατόν αυτό; Τι το προκαλεί;», αναρωτήθηκε άλλος.

«Πρώτα, η Αντζελίνα Τζολί εμφανίστηκε σαν φάντασμα του παλιού της εαυτού, και τώρα η Ολίβια Γουάιλντ μοιάζει σαν να το έχει παρακάνει με τα GLP-1. Τι συμβαίνει με αυτές τις ηθοποιούς;», «Τι στο καλό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Χόλιγουντ;», ήταν μερικά ακόμη σχόλια που έγιναν.

On Friday, Olivia Wilde’s new film “The Invite” opened the San Francisco International Film Festival at the Castro Theatre. The claustrophobic, not-so-romantic comedy is set in San Francisco and filmed scenes at Molinari Delicatessen, A.P. Giannini Middle School and the Glen Park BART station. "I think we really took advantage of everything that I love so much about this city,” Wilde said on the red carpet before the screening. “It’s such an incredible cultural melting pot, and you can feel that. It sets the tone for our film.” "The Invite" premiered at Sundance, sparking a bidding war before being acquired by A24 for more than $10 million. It opened in theaters June 26. Visit the link in bio for more.

